Martín Seefeld y Valeria Giuliani anuncian su separación tras 35 años juntos

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El reconocido actor Martín Seefeld ha confirmado su separación de Valeria Giuliani, su esposa y madre de sus dos hijos, después de una relación que duró 35 años. La pareja se destacó como una de las más sólidas del mundo del espectáculo argentino.

En una reciente conversación con Juana Viale en el programa Almorzando con Juana (El Trece), Seefeld subrayó la buena relación que aún existe entre ambos y no asignó culpas a la ruptura: "Yo estoy separado hace un año. Estuvimos en pareja 35 años, tenemos dos hijos hermosos. Así que la vida". Además, agregó: "Es muy amiga, pero es la vida".

El actor no descartó la posibilidad de una reconciliación en el futuro, aunque también reconoció que algunas situaciones requieren tiempo. "En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos y tiene momentos que uno tiene que respetarse y es normal que suceda", reflexionó.

Tras 35 años juntos, Seefeld destacó que la separación se llevó a cabo en buenos términos y reflexionó sobre los aspectos positivos que le dejó su relación con Giuliani: "Independientemente de lo que suceda, hay que vivirlo como un éxito el haber estado 35 años en pareja, haber formado una familia con dos hijos hermosos".

Desde hace un año, Seefeld se encuentra soltero y comentó que el proceso de separación también está influenciado por la perspectiva que ambos tienen sobre la vida. "Todo se tiene que hacer para mí con amor, con respeto. Entender que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia", afirmó.

En este nuevo capítulo de su vida, Seefeld explicó que la comunicación con Giuliani sigue siendo activa. "Hablamos mucho. Nos vemos poco porque obviamente nos vemos poco, pero hablamos mucho por los chicos. Tenemos un vínculo extraordinario y feliz de que así sea".