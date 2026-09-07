Ganá un viaje en el Crucero de La Konga: Cadena 3 sortea cuatro cabinas para la Ocean Fest 2

Cadena 3, Viajes TDH, Bentancourt y La Konga lanzan este lunes 7 de septiembre un esperado concurso con motivo del Día de la Primavera: el sorteo de cuatro cabinas dobles para disfrutar de la segunda edición del Ocean Fest, el crucero que combina vacaciones, diversión y el show en vivo del grupo de cuarteto.

La experiencia se desarrollará del 22 al 27 de diciembre de 2026, con un itinerario de 6 días y 5 noches que partirá desde el puerto de Buenos Aires y recorrerá las ciudades de Punta del Este y Montevideo. Cada premio consta de una cabina doble interna para dos personas con pensión completa, bebidas e impuestos incluidos (no abarca traslados hacia el puerto porteño ni gastos extras a bordo).

En total se entregará una cabina por emisora entre las siguientes radios participantes:

Cadena 3 Argentina: se activa y sortea en el programa Juntos.

Cadena 3 Rosario: participación a través de Siempre Juntos.

La Popu: en el ciclo Para Todos.

Cadena Heat: durante la emisión de Hermosa Mañana.

Para participar, los oyentes deben ingresar a la web o a la app oficial de Cadena 3 (o de la radio correspondiente), hacer clic en el banner de la promoción y completar el formulario con sus datos personales. La recepción de respuestas estará abierta hasta el viernes 18 de septiembre a las 11.30, momento en el que se anunciarán los afortunados ganadores en vivo.