Tres formas de reflejar nuestra identidad en las aperturas de los programas finalistas de Folklore

Las propuestas son un canto a la creatividad y demuestran una ávida búsqueda del ser nacional a través de la cultura y la música.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Folklore de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:

• Colegio Secundario Nº 59 Olga Marquéz de Aredez / “La radio escolar, una herramienta didáctica” / San Salvador de Jujuy (Jujuy).

• Colegio Superior Nº 50 General José de San Martín / “Sentir argentino” / Rufino (Santa Fe).

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo” / Herrera (Santiago del Estero).

El programa de los chicos jujeños propone un viaje musical por las bellezas de las cuatro regiones de su provincia: La Puna, La Quebrada de Humahuaca, Los Valles y Las Yungas. Definen a su tierra como un destino turístico “diverso y fascinante”.

El demo de los estudiantes santafesinos busca despertar el interés de los oyentes con “un recorrido evocador” por nuestras raíces musicales. De un modo ingenioso, la propuesta intenta definir el ser argentino.

Los alumnos santiagueños comienzan con un saludo en quechua, el mismo con el que Sixto Palavecino iniciaba sus programas radiales: “Ama sua, ama llulla, ama quella”. Son las bases éticas fundamentales de la cultura andina e incaica que significan “no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso”. Toda una declaración de principios.

Cabe señalar que es la tercera vez consecutiva que chicos jujeños llegan a instancias finales del concurso. En 2024 resultaron ganadores los estudiantes del Colegio Secundario Nº 26 de Uquía y en 2025 los del Colegio Secundario Nº 27 de Yuto.

Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo, Bandas de Garaje y Grupos Corales en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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