Santa Fe, en la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos: todo lo que tenés que saber

Faltan apenas días para el comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la provincia atraviesa la etapa final de preparación para recibir el evento deportivo internacional más importante de su historia.

Entre el 12 y el 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán escenario de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes participarán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Representantes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán por las medallas durante 15 días.

Pero la cuenta regresiva no se limita a la competencia. Los principales escenarios deportivos ya están listos, las villas avanzan con sus últimos preparativos y miles de personas se incorporaron a la organización de un acontecimiento que movilizará a toda la provincia.

Los escenarios ya están listos

La infraestructura deportiva que se construyó para los Juegos comienza a tomar forma definitiva en las tres ciudades sede.

En Santa Fe, el Invencible Santa Fe, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ya fue inaugurado. El estadio multipropósito será escenario de las competencias de handball y fue pensado para continuar en funcionamiento una vez finalizados los Juegos.

Rosario también incorporó nuevos espacios deportivos. Ya fueron inaugurados el Invencible Centro Acuático, el Invencible Arena y el Invencible Rosario, que concentrarán buena parte de las competencias. En el Centro Acuático se desarrollarán las pruebas de natación, saltos ornamentales, waterpolo y natación artística.

En Rafaela, en tanto, ya está en funcionamiento el Invencible Velódromo. Durante este fin de semana también quedarán inaugurados el Invencible Rafaela y la pista de BMX, que completarán la infraestructura prevista para la ciudad.

A estos escenarios se suma el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, ubicado en Recreo, que cuenta con equipamiento e infraestructura para recibir las competencias de la disciplina.

La Provincia destinó más de 90 millones de dólares a obras vinculadas con los Juegos. De ese monto, 75 millones corresponden a financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Tres ciudades, una misma competencia

Una de las particularidades de Santa Fe 2026 será la distribución de las actividades entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Durante las dos semanas de competencia habrá escenarios deportivos, espacios públicos y clubes destinados a disciplinas como atletismo, natación, gimnasia, ciclismo, deportes de combate, deportes náuticos, fútbol, hockey, escalada, pádel, pelota vasca y esports, entre otras.

La organización permitirá que el público pueda acceder a competencias de alto nivel en distintos puntos de la provincia y acercarse a disciplinas que no siempre forman parte de la agenda deportiva habitual.

Miles de voluntarios serán parte de los Juegos

La organización también tendrá una fuerte presencia santafesina. El programa de voluntariado superó las expectativas y recibió miles de inscripciones para conformar el equipo que acompañará el desarrollo de la competencia.

Los voluntarios cumplirán tareas en áreas como acreditaciones, alojamiento, prensa, logística, protocolo, asistencia en los escenarios y atención a las delegaciones.

Con su presentación, otra de las piezas centrales de la organización ya está en marcha y tendrá un papel clave durante las dos semanas de actividad.

El Fuego Suramericano recorre la provincia

Los Juegos también comenzaron a recorrer el territorio santafesino a través del Fuego Suramericano, que llegó a la provincia luego de ser encendido en Tiwanaku, Bolivia.

La antorcha inició un recorrido que busca atravesar los 19 departamentos de Santa Fe antes de acompañar la ceremonia de apertura. De esta manera, el espíritu de los Juegos llegará a distintas localidades más allá de las tres ciudades sede.

La cuenta regresiva llega a su tramo final

El 12 de septiembre comenzará oficialmente una competencia que reunirá durante 15 días a deportistas de distintos países de Sudamérica.

Serán 43 deportes, 60 disciplinas, tres ciudades sede y más de 4.000 atletas en busca de medallas y de un lugar en el camino hacia los próximos grandes acontecimientos deportivos del continente.

Cuando las competencias concluyan el 26 de septiembre, el legado de Santa Fe 2026 irá más allá de los resultados deportivos: quedarán nuevos escenarios, infraestructura, viviendas y la experiencia adquirida durante la organización de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Sudamérica, que tendrá una megacobertura de Cadena 3.