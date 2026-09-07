Diplomacia y petróleo detrás del debate por Malvinas: "Es el 1% de Vaca Muerta"

La cuestión Malvinas volvió al centro de la agenda internacional después de las declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos sobre las islas. El presidente Javier Milei interpretó ese movimiento como una señal favorable para la Argentina, mientras que el Reino Unido reafirmó que su compromiso con el archipiélago es “inquebrantable”. En este contexto, tres especialistas consultados por Cadena 3 analizaron el escenario desde perspectivas diferentes: la diplomacia, la defensa y los recursos energéticos.

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Petrella, consideró que detrás de la posición de Washington existe un conflicto más amplio entre Estados Unidos y el Reino Unido. “Donald Trump está muy molesto con el Reino Unido porque el Reino Unido no lo apoyó en la guerra contra Irán”, explicó. Según el diplomático, las diferencias entre ambos países deben ser contempladas antes de interpretar cualquier movimiento estadounidense como un respaldo directo a la posición argentina.

Petrella también señaló que el Atlántico Sur recuperó una importancia estratégica que excede ampliamente la cuestión Malvinas. “El Atlántico Sur por muchas razones ha pasado de ser una zona de enorme estrategia internacional”, sostuvo, al mencionar las conexiones entre los océanos Atlántico y Pacífico, el escenario antártico y la creciente competencia entre las principales potencias mundiales.

Para el exvicecanciller, Argentina tiene una oportunidad, pero debe definir cómo utilizarla. “El dilema que se plantea en la Argentina es si conviene tener una buena relación con el Reino Unido para acercarnos a una solución gradual de la disputa, o conviene asfixiar a las islas, pelearnos con los ingleses, insultarlos”, planteó. Su conclusión es clara: “Un acercamiento con los ingleses da resultado”.

Petrella recordó que hubo momentos de la historia en los que Londres estuvo dispuesto a analizar fórmulas de negociación sobre las islas. Mencionó incluso propuestas como el condominio durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el denominado retroarriendo durante la dictadura y, posteriormente, una alternativa inspirada en el modelo de Hong Kong. “Esas tres instancias que yo le comento están documentadas en la Cancillería, están documentadas en el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales”, aseguró.

El diplomático también destacó la política de acercamiento desarrollada durante el gobierno de Carlos Menem. “El acercamiento fue tal que Di Tella firmó acuerdos sobre seguridad, comunicaciones, pesca e hidrocarburos”, recordó. Incluso se llegó a analizar la explotación conjunta de recursos petroleros dentro de la zona de exclusión de las islas. Para Petrella, esa experiencia demuestra que la negociación y la cooperación pueden ser herramientas útiles para avanzar sobre una disputa que lleva décadas.

En esa línea, sostuvo que la Argentina debería recuperar el diálogo con Londres. “El primer interlocutor es el embajador británico acá”, afirmó, al considerar que se trata de una figura con la que debe existir un trato cuidadoso porque el conflicto involucra “personas, territorios y recursos”. También valoró las recientes declaraciones del canciller Santiago Kirchner y consideró que existe allí una actitud “sensata”, orientada a retomar la conversación sin generar provocaciones contraproducentes.

Desde otra perspectiva, el presidente de la Liga Naval Argentina y veterano de Malvinas, Fernando Morales, puso el foco en el proyecto para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego. Según explicó, la iniciativa no debe ser considerada simplemente como una obra militar. “Tener una base más o menos no es una decisión militar, es una decisión estratégica y política”, sostuvo.

Morales recordó que el proyecto de la base naval tiene antecedentes de varias décadas. Según explicó, comenzó a tomar forma durante los años 90, adquirió mayor consistencia documental alrededor de 2010 y en 2022 se colocó la piedra fundamental. Sin embargo, las obras volvieron a quedar paralizadas por falta de presupuesto. “Se gastaron 25.000 millones de pesos en esas tareas preliminares”, señaló, aunque el avance alcanzaría apenas el 9% del proyecto.

El presidente de la Liga Naval también reveló que se había comenzado a avanzar en la construcción de un dique flotante destinado al mantenimiento de buques, pero que esa obra fue suspendida por decisión del Gobierno. “El mismo gobierno que manda a suspender las obras, ahora está hablando de una base naval integrada”, cuestionó. Para Morales, esa contradicción plantea dudas sobre la posibilidad concreta de financiar la infraestructura anunciada.

El cálculo económico que hizo el veterano de Malvinas resulta contundente. “Imagínese, usted necesita 400, 500 millones de dólares para hacer la base”, estimó, aunque aclaró que el costo dependerá de las características finales del proyecto. Una instalación “full” podría acercarse a los 500 millones de dólares, mientras que una versión más limitada rondaría los 400 millones.

La discusión se vuelve todavía más compleja si se incorpora el equipamiento militar. Morales explicó que una base de esas características debería contar, entre otras capacidades, con medios navales adecuados para garantizar una presencia efectiva. “El submarino es un arma estratégica y discreta, que es el arma más estratégica que un país puede tener”, afirmó. Pero inmediatamente apareció el problema presupuestario: “Tengo que cerrar. Todo indicaría que si vamos a hacer eso, no hay plata”.

Morales incluso dejó planteada una hipótesis sobre la eventual participación de Estados Unidos en la infraestructura de Tierra del Fuego. “Hay un solo país que podría hacerlo”, sostuvo ante la pregunta sobre quién tendría capacidad financiera para afrontar una obra de esa magnitud. Su respuesta fue contundente: “Estados Unidos”. La posibilidad de una base con participación extranjera abre, así, otro debate estratégico alrededor del Atlántico Sur.

La tercera dimensión apareció de la mano del exsecretario de Energía, Emilio Apud, quien puso el foco en la cuenca Sea Lion, ubicada al norte de las islas. Su análisis relativizó el peso de ese recurso cuando se lo compara con las reservas argentinas de Vaca Muerta. “Sea Lion, el yacimiento Sea Lion, es el 1%” de Vaca Muerta, afirmó.

Apud explicó que las estimaciones actuales ubican los recursos económicamente recuperables de Sea Lion en alrededor de 314 millones de barriles, mientras que Vaca Muerta tendría unos 30.000 millones de barriles de recurso recuperable. “Es el 1% lo que tiene Sea Lion respecto al recurso de Vaca Muerta”, precisó. Además, aclaró que las características geológicas y de explotación de ambos yacimientos son diferentes y que no pueden compararse directamente desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, el petróleo de Sea Lion podría tener una importancia significativa para las propias islas. Apud calculó que, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y una perforación de 11 pozos, el yacimiento podría sostener unos 17 años de producción. Según sus números, los ingresos podrían rondar los 1.200 millones de dólares anuales, aunque una parte importante correspondería a las empresas y otra al gobierno de las islas.

El dato más relevante para la discusión geopolítica es que esos recursos podrían contribuir al financiamiento de la defensa británica del archipiélago. Apud estimó que al gobierno de las islas podría quedarle una renta de entre 150 y 170 millones de dólares anuales, mientras que “el presupuesto de defensa de la base militar que tienen ahí en las islas es de 130”. De esa manera, el petróleo podría aliviar al Reino Unido del costo de sostener su presencia militar en el Atlántico Sur.

Las tres entrevistas dejaron así un escenario mucho más complejo que el de una simple disputa diplomática. Petrella planteó que la Argentina debe aprovechar la oportunidad para recuperar el diálogo con Londres; Morales advirtió sobre las limitaciones presupuestarias para construir una presencia militar efectiva; y Apud mostró que, aunque Sea Lion representa apenas una fracción de Vaca Muerta, puede tener importancia económica y estratégica para las islas. Malvinas vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez atravesada simultáneamente por la diplomacia, la geopolítica, la defensa y la energía.

Entrevistas de Alberto Lotuf.