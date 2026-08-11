Cerati eterno: su legado, definido por cinco grandes artistas

La voz es inconfundible. También las guitarras, las canciones y una obra que sigue encontrando nuevos oyentes. Gustavo Cerati cumpliría este 11 de agosto 67 años y su legado permanece vivo tanto entre quienes compartieron una época con él como entre músicos que crecieron escuchándolo y hoy reconocen su influencia en sus propias carreras.

La fecha coincide con una nueva presentación de “Ecos”, el espectáculo de Charly Alberti y Zeta Bosio, los otros dos integrantes originales de Soda Stereo, que vuelve a recorrer la obra del histórico grupo. En el aniversario del nacimiento de Cerati, Cadena 3 conversó con cinco referentes de distintas generaciones para intentar responder una pregunta: ¿qué hizo de Gustavo un artista tan especial y por qué su música continúa vigente?

Las respuestas hablan de amistad, exigencia artística, recuerdos de infancia, emoción e influencia. Cinco miradas diferentes que terminan construyendo un mismo retrato: el de un músico cuya obra logró sobrevivir a su tiempo.

Marcelo Moura: una historia atravesada por la amistad

Para Marcelo Moura, líder de Virus y hermano del inolvidable Federico Moura, hablar de Soda Stereo implica mucho más que analizar canciones o discos. Las historias de ambas bandas estuvieron vinculadas desde sus comienzos y, por eso, su recuerdo de Cerati está atravesado también por una relación personal.

“A mí me es muy difícil escindir al artista de la persona porque nosotros con Soda tuvimos una carrera juntos. De hecho, el primer disco de Soda lo produjo Virus”, recordó Moura ante Cadena 3. Por eso, cuando intenta elegir qué permanece de aquellos años, no piensa primero en un sonido o una canción: “Te diría que el recuerdo más fuerte que tengo de Soda siempre ha sido de amistad”.

La conexión entre ambos grupos también quedó escrita en la historia del rock argentino. “Trátame suavemente”, compuesta por Daniel Melero, había sido pensada inicialmente para Virus, pero Federico Moura impulsó que Soda Stereo la grabara para su primer álbum. Con el tiempo se convertiría en uno de los primeros grandes clásicos de la banda.

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Alejandro Lerner: “Un cantante y un artista eterno”

Alejandro Lerner eligió poner el foco en la dimensión musical de Cerati y, particularmente, en una búsqueda sonora que consideraba distintiva. “A mí lo que me gustaba de Gustavo es que tenía un estilo muy británico en su forma de tocar. Era muy exigente”, sostuvo al recordar al líder de Soda Stereo.

Para Lerner, aquella combinación de identidad, búsqueda y rigurosidad artística ayuda a explicar por qué su obra trascendió las fronteras argentinas. Lo definió como “uno de los músicos más influyentes que tuvo Hispanoamérica desde la Argentina” y, al sintetizar qué representa hoy Cerati, fue todavía más contundente: “Es un cantante y un artista eterno”.

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Walas: de escucharlo en un walkman a llorar antes de subir al escenario

En el caso de Walas, cantante de Massacre, la admiración tiene una dimensión especialmente emocional. Fue uno de los artistas invitados a participar de la gira Gracias Totales, el homenaje de Soda Stereo, y recordó que en una de aquellas presentaciones vivió un momento que lo desbordó justo antes de salir a tocar.

“En mi camarín tenía un televisor donde pasaban las imágenes del escenario. A mí me tocaba tocar y me agarró un ataque de emoción. Me puse a llorar al verlo a Gustavo y no podía parar”, relató. Detrás de aquella reacción estaba también su propia historia como fanático: “A mí de chico me gustaba mucho el primer disco. Lo escuchaba en formato cassette, en un walkman”.

Su vínculo con la obra de Soda fue creciendo junto con la propia evolución del grupo. Walas destacó especialmente la etapa de “Canción animal” y “Dynamo”, cuando la banda profundizó un sonido que él identifica como más experimental y británico. Décadas después, aquel chico que escuchaba los discos en cassette terminaría formando parte de un homenaje continental a uno de sus referentes.

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Emiliano Brancciari: “Es mi infancia, mi adolescencia”

La música de Soda Stereo también quedó asociada a la historia personal de Emiliano Brancciari, músico argentino que desarrolló su carrera en Uruguay y líder de No Te Va Gustar. Al preguntarle qué significa la banda para él, no necesitó recurrir a definiciones técnicas: “Soda Stereo es mi infancia, mi adolescencia”, respondió.

Brancciari habló así de una relación que precede incluso a su vida profesional como músico. “Eso que escuchás, lo que te emociona en ese momento, queda para toda la vida”, reflexionó. Por eso, ante un espectáculo dedicado nuevamente a esas canciones, su expectativa era mucho más cercana a la de un fan que a la de un colega: “Vengo a escuchar las canciones que me encantan y a emocionarme con la música”.

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Mateo Sujatovich: “Todo Gustavo es un 10”

Si Moura, Lerner, Walas y Brancciari permiten reconstruir parte del impacto de Cerati sobre músicos que pudieron vivir el fenómeno de Soda Stereo, Mateo Sujatovich representa otra dimensión de su legado: la de los artistas que llegaron después y aun así encontraron en su obra una referencia.

El líder de Conociendo Rusia nunca pudo ver en vivo ni a Soda Stereo ni a Cerati. Sin embargo, destacó especialmente la capacidad del grupo para transformarse con cada trabajo. “Soda siempre tenía discos distintos. Cada disco tiene distintas propuestas de producción, como un grupo que maduró mucho en el tiempo, y eso me parece que enseña mucho para los que nos dedicamos a esto”, explicó a Cadena 3.

Su definición de Cerati fue mucho menos solemne, pero quizás igual de contundente. “Como cantante, increíble; como violero, increíble; como escritor, increíble; encima, fachero”, enumeró entre risas. Y terminó resumiéndolo en una frase: “Todo Gustavo es un 10”.

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Una obra que sigue generando ecos

Las cinco respuestas permiten mirar a Cerati desde lugares diferentes. Marcelo Moura encuentra la amistad; Alejandro Lerner, la exigencia y la trascendencia artística; Walas, la emoción del fanático que terminó compartiendo escenario con su obra; Brancciari, las canciones inseparables de la infancia y la adolescencia; y Sujatovich, una escuela que continúa enseñando a quienes hacen música décadas después.

Cerati cumpliría 67 años este martes. Ya no está sobre los escenarios, pero sus canciones continúan sonando, reinterpretándose y llegando a nuevas generaciones. Entre quienes lo conocieron, quienes crecieron escuchándolo y quienes descubrieron su música después, aquel sonido sigue produciendo exactamente lo que prometía una de sus canciones: ecos capaces de permanecer en el tiempo.

Informe de Agustín González.