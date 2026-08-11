"Marianito" Ruiz, bajo custodia en el Heca tras descompensarse en los allanamientos
El exintegrante de la banda narco sufrió una descompensación durante el operativo. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron a Cadena 3 Rosario que se esperaba su alta médica en las próximas horas
11/08/2026 | 19:50Redacción Cadena 3
FOTO: El menor falleció en el HECA en las primeras horas del domingo.
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Audio. Detención de "Marianito" Ruiz: detalles en conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad.
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Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe brindaron este martes detalles de los allanamientos realizados en Rosario en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que derivó en la detención de Mariano Ruiz, quien permanece internado luego de sufrir una descompensación durante el procedimiento.
Según se informó oficialmente, fueron 11 los allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad. Durante los operativos se secuestraron documentos, papeles y archivos relacionados con diferentes inmuebles, material que ahora será analizado por los investigadores para determinar su eventual vinculación con las maniobras que se encuentran bajo investigación.
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También fueron incautados seis vehículos, algunos de ellos de alta gama, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de una cantidad de dinero cuyo monto no fue informado.
Uno de los aspectos destacados de los procedimientos es que no se produjo el secuestro de drogas ni de armas. Los elementos reunidos hasta el momento están principalmente relacionados con bienes, documentación y movimientos patrimoniales que forman parte de la hipótesis investigativa.
La pesquisa busca establecer si determinados inmuebles y vehículos pudieron haber sido utilizados para introducir en el circuito formal fondos de presunto origen ilícito. El análisis de la documentación secuestrada permitirá avanzar sobre las operaciones realizadas, las personas que pudieron intervenir y el origen de los recursos involucrados.
Durante la conferencia de prensa, el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, identificó a Ruiz como el principal investigado y mencionó sus antecedentes judiciales y su vinculación en el pasado con la organización criminal Los Monos.
Ruiz fue localizado en su domicilio de la zona norte de Rosario. Durante el procedimiento sufrió una descompensación y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado bajo custodia policial. Desde el Ministerio señalaron que se esperaba su alta médica en las próximas horas.
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El funcionario también recordó que Ruiz había sido condenado en causas anteriores y que en 2015 había accedido a un juicio abreviado. Según se indicó, posteriormente cumplió las penas correspondientes y se encontraba en libertad al momento de esta nueva investigación.
Más allá de los antecedentes mencionados durante la conferencia, la causa actual se concentra en determinar la existencia de presuntas maniobras de lavado de activos y el eventual vínculo de Ruiz y otras personas con esas operaciones. Para ello, los investigadores deberán analizar la documentación y los dispositivos secuestrados durante los procedimientos.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y los elementos incautados serán incorporados al expediente para determinar si permiten acreditar las operaciones bajo sospecha y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Se realizaron 11 allanamientos en una investigación por lavado de activos, resultando en la detención de Mariano Ruiz.
¿Quién es Mariano Ruiz? Es el principal investigado, con antecedentes judiciales y vinculación con la organización criminal Los Monos.
¿Cuándo sucedieron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron este martes.
¿Dónde se llevaron a cabo los operativos? En distintos puntos de la ciudad de Rosario.
¿Por qué se investiga a Ruiz? Se busca determinar su posible vinculación con maniobras de lavado de activos y el origen de fondos ilícitos.