Campazzo y Milanesio, dos grandes del básquet unidos por la admiración mutua y el talento

Facundo Campazzo y Marcelo Milanesio representan a dos generaciones distintas, pero tienen mucho más en común que la posición de base que ocuparon y ocupan en una cancha. Ambos nacieron en Córdoba, construyeron una parte fundamental de su carrera desde el básquet cordobés y se convirtieron en referentes de distintas épocas del básquet argentino.

El último fin de semana, sus caminos volvieron a encontrarse en el Polideportivo Carlos Cerutti, escenario de buena parte de la historia de Atenas. Campazzo fue uno de los impulsores de la Crossover Córdoba, un evento que reunió a grandes figuras del básquet argentino y cordobés, y que tuvo entre sus protagonistas a Milanesio, Héctor "Pichi" Campana, Rubén Magnano, Leandro Palladino, Andrés Nocioni y Leo Gutiérrez.

Para Campazzo, compartir el evento con Milanesio tuvo un significado especial. El actual base de la Selección argentina no oculta desde hace años su admiración por quien fue uno de sus grandes referentes durante su infancia.

"Me crié viendo jugar a ellos dos, a ese Atenas, y para mí es increíble. Es un sueño verlos ahí disfrutando también", contó Campazzo a Cadena 3, en referencia a Milanesio y Campana.

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El encuentro entre ambos también permitió observar el camino que une a dos de los bases más importantes surgidos de Córdoba: el que marcó Milanesio durante la época dorada de Atenas y el que actualmente representa Campazzo en el básquet internacional.

"Para mí Facu es un orgullo"

Milanesio, por su parte, devolvió esa admiración con un reconocimiento enorme hacia Campazzo. El histórico base de Atenas destacó no solamente sus condiciones deportivas, sino también su personalidad.

"Para mí Facu lo que ha logrado es una cosa impresionante", sostuvo Milanesio.

El exjugador también lamentó, con una cuota de humor, que Córdoba no haya podido disfrutarlo durante más tiempo en sus primeros años: "Qué jugador nos perdimos los cordobeses de disfrutar. Nos robó; tuvo más visión Peñarol, que se lo llevó y lo pudo disfrutar".

Pero inmediatamente dejó de lado la rivalidad deportiva para centrarse en las cualidades de Campazzo. "Facu es un jugador muy completo, con un gran temperamento. Lo que más me gusta de Facu es su calidad humana: muy humilde, una gran persona. Todo lo que venga de él me llena de orgullo y satisfacción", afirmó.

La relación entre ambos tiene, de ese modo, una particularidad: Campazzo admiraba a Milanesio cuando era chico y hoy el ídolo de aquella generación observa con orgullo el recorrido que está haciendo el cordobés.

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Campazzo y su ídolo en el Cerutti

Durante la Crossover, Campazzo pudo compartir cancha con Milanesio y volver a verlo unos minutos jugando en el estadio donde el histórico base de Atenas construyó buena parte de su leyenda.

"Ver a Marcelo y al Pichi acá, en este estadio donde hicieron historia, donde ganaron tantos títulos, es como volver un poco a los 90 y ver cómo juegan", explicó.

El actual jugador también destacó que, pese al paso de los años, la conexión entre aquellos protagonistas permanece.

"Se siguen entendiendo como cuando tenían 30 años", señaló.

Para Campazzo, además, el valor del encuentro excedió lo deportivo. La presencia de figuras históricas en Córdoba permitió reunir a distintas generaciones y mostrarles a los más jóvenes quiénes fueron algunos de los protagonistas que construyeron la identidad del básquet provincial y nacional.

"Yo lo disfruto mucho. Me crié viéndolos jugar a ellos dos, a ese Atenas, y para mí es increíble", reiteró.

Milanesio y el recuerdo de un Atenas histórico

La reunión también sirvió para volver sobre uno de los capítulos más importantes de la carrera de Milanesio y de la historia de Atenas: el Open McDonald's de 1997, disputado en París.

Aquel equipo cordobés había conseguido su clasificación luego de conquistar la Liga Sudamericana y llegó al torneo internacional para enfrentarse con algunos de los mejores equipos del mundo.

En los cuartos de final derrotó 87-78 al Benetton Treviso de Italia, con 23 puntos de Héctor "Pichi" Campana y 22 de Fabricio Oberto.

En semifinales, Atenas perdió 89-86 ante Olympiacos de Grecia en un cierre agónico. Arturas Karnisovas convirtió el triple decisivo y Fabricio Oberto tuvo luego la oportunidad de igualar sobre la bocina, pero el lanzamiento no entró.

La derrota dejó al equipo cordobés a un paso de la final contra los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Casi tres décadas después, Milanesio reconoce que aquella posibilidad todavía permanece en su memoria.

"Es casi, diría, el lugar más alto que tuvimos la suerte de competir. Fue el broche de oro de nuestras carreras", recordó.

Pero junto con el orgullo aparece también una herida que no se cerró.

"Nunca pude ni puedo superar esos 20 segundos. Sinceramente, es un golpe que tengo y cada vez que me acuerdo del McDonald's de Francia sufro", confesó.

Atenas terminó tercero después de vencer 88-78 al PSG Racing de Francia, con 20 puntos de Milanesio. Pero para el histórico base, lo que quedó fue la sensación de haber estado muy cerca de una hazaña todavía mayor.

"Nos quedamos ahí, tan cerquita, que para mí era ser campeón FIBA, más o menos", resumió.

Para Milanesio, enfrentarse a Jordan hubiera sido un desafío extraordinario, aunque aclaró que el plantel de Atenas no tenía como expectativa concreta derrotar a los Bulls.

Lo que sí quedó claro durante aquel torneo fue que Atenas había logrado ganarse el respeto del ambiente internacional. Incluso Bill Walton, histórico jugador de la NBA, ingresó al vestuario y elogió el compromiso del equipo.

"Nos llenaron de elogios en todo el torneo y nosotros también lo sentimos", recordó Milanesio.

Magnano y la importancia de mantener viva la historia

Otro de los grandes protagonistas de aquel Atenas fue Rubén Magnano, quien junto con Gualberto Venesia dirigió al equipo en París. El entrenador también participó de la Crossover Córdoba y valoró especialmente la posibilidad de reencontrarse con distintas generaciones del básquet.

"Volver de nuevo al Cerutti, prácticamente con el estadio colmado, me satisface muchísimo. Es reencontrarte con una cantidad de hechos, personas y jugadores de distintas generaciones", sostuvo a Cadena 3.

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Magnano destacó además que el evento permitió poner en contacto a referentes de diferentes épocas y, sobre todo, mantener presente la historia.

"Hay un ítem interesante: no se olvidaron de la historia", remarcó.

En ese sentido, consideró que Campazzo tiene un papel fundamental como referente para las nuevas generaciones.

"Afortunadamente tenemos un grandísimo referente dentro y fuera del campo de juego, como agente multiplicador", afirmó.

Dos generaciones que se encuentran

La Crossover Córdoba permitió así mucho más que una reunión de grandes nombres del básquet argentino. En el Cerutti se encontraron distintas épocas de un deporte que tiene en Córdoba una de sus grandes cunas.

Milanesio representa una generación que convirtió a Atenas en una potencia nacional y que llegó a competir contra los mejores equipos del mundo. Campazzo encarna a otra camada que llevó el básquet cordobés a los escenarios internacionales y que todavía tiene capítulos por escribir.

Entre ambos existe una admiración que atraviesa generaciones: el chico que miraba a Milanesio jugar hoy comparte cancha con su ídolo, mientras aquel referente observa con orgullo cómo ese niño se convirtió en uno de los grandes bases del básquet argentino.

Y en el medio permanece una misma pasión: la pelota naranja y una Córdoba que, generación tras generación, sigue produciendo protagonistas para la historia del básquet.

Entrevista de Chema Forte e Ignacio García Iturriza.