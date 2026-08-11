Carlos Regazzoni: “La IA automatiza la capacidad humana de inferir y exige una nueva educación”

¿Cómo surgió la decisión de escribir un libro que vincula la universidad con la inteligencia artificial?

Hace unos años, al decidir entrar en política, obtuve la beca Eisenhower y viajé a Estados Unidos, donde tuve entrevistas con personalidades de la talla de Henry Kissinger y rectores de diversas universidades. Al proponer un tema, decidí unir mis dos pasiones: la universidad y la política. Para mí, la universidad es el alma de las sociedades democráticas, no solo porque forma a la dirigencia, sino porque es allí donde se discuten los conceptos que permiten organizar a la sociedad. Por ejemplo, la pobreza es un tema que requiere una base científica para ser entendido y debatido en el ámbito universitario. Mi preocupación es que la inteligencia artificial pueda opacar esa contienda de ideas que hace que las sociedades avancen.

En Argentina se suelen discutir cuestiones superficiales sobre el sistema universitario. ¿Cuál considera que es la función de fondo de la universidad en el siglo XXI?

Retomando a Ortega y Gasset, la universidad permitió que el espíritu académico cambiara el mundo al lograr que el hijo de un zapatero pudiera ser el más capacitado para mandar o ser presidente. La misión principal de la universidad es enseñar al hombre común a conducir la sociedad. Vivimos en comunidades donde los que mandan son hombres comunes que hoy conducen pero mañana serán conducidos; esa dinámica solo es posible si la universidad forma personas con esa capacidad de liderazgo.

¿Qué importancia tiene la investigación dentro de las universidades y cómo influye en la formación de un profesional?

La formación de un profesional debe incluir, además de las competencias propias, la historia de los descubrimientos para humanizar la ciencia y la comprensión del trabajo del investigador. Por ello, las universidades deberían tener la obligación de investigar. La investigación es un componente irrenunciable porque enseña al futuro profesional cómo se genera el conocimiento que luego aplicará.

¿Debe primar la investigación aplicada vinculada a necesidades económicas o la investigación básica y académica?

La experiencia mundial demuestra que no es posible tener investigación aplicada de excelencia si no se cuenta con una cantera de conocimientos básicos. La medicina es el mejor ejemplo: los medicamentos que hoy curan enfermedades antes incurables son el resultado de entre 40 y 70 años previos de investigación básica.

¿Cuál cree que será el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la educación universitaria?

La inferencia es una capacidad exclusiva del intelecto humano que conecta premisas con conclusiones. La inteligencia artificial toma este modelo de inferencia y lo industrializa a escalas inéditas. Esto amplificará las capacidades de las personas más creativas y mejor preparadas, pero quienes tengan menos capacidad o recalen solo en la memoria encontrarán un techo cercano y sus trabajos serán suplantables. La universidad enfrenta el desafío de educar para transicionar hacia esta era de transformación digital, replanteando qué tipo de ser humano podrá mantener la soberanía en este nuevo mundo.

¿Podemos prever el impacto total de esta tecnología o apenas conocemos una parte de su potencial?

Nadie puede prever el impacto total y existen muchos profetas del apocalipsis. La inteligencia artificial es una máquina; nunca tendrá voluntad ni la inteligencia cualitativa del ser humano. El riesgo es que un interés económico termine reduciendo lo humano. Ante esto, debemos volver a las raíces: la educación clásica, el conocimiento científico y la inducción para entender la inmensa riqueza de los seres humanos. La universidad tiene el papel fundamental de recrear el debate académico honesto sobre las grandes cuestiones sociales para encauzar esta tecnología en beneficio de la sociedad.

Para finalizar, ¿podría recomendarnos un libro y una película que le resulten significativos?

Recomiendo el libro "La rebelión de las masas", de Ortega y Gasset, por su inmensa vigencia actual. En cuanto a películas, sugiero una producción china de los años 90 llamada "Maestro de escuela", que muestra la vida de un docente rural y cómo se construyó el sistema educativo en ese país.

Entrevista de Sergio Suppo.