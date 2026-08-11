Boca lo dio vuelta en una ráfaga y venció a Recoleta por la ida de los octavos de la Sudamericana

Boca comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta en una ráfaga y venció a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Ducó.

“El Xeneize” le ganó al conjunto paraguayo por 3-1 con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. La visita terminó con dos futbolistas menos debido a dos expulsiones.

La revancha está programada para el martes 18 de agosto en Asunción, donde se definirá quién avanzará a los cuartos de final de la competencia.

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La visita abrió el marcador en el primer remate del partido, a los cinco minutos del primer tiempo, luego de que un disparo desde afuera del área del extremo Pedro Ríos se desvíe e ingrese por el primer palo.

Boca no tuvo acercamientos hasta los nueve minutos, cuando el juvenil Tomás Aranda se movió hacia el medio para recibir y disparar desde afuera del área, aunque su tiro salió a las manos del arquero Nelson Ferreira.

Cuatro minutos después, Aranda levantó una pelota flotada al segundo palo para el cabezazo del mediocampista goleador Santiago Ascacibar, cuyo remate buscaba el segundo poste y se fue desviado por pocos centímetros.

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En 21 minutos, un centro atrás desde la izquierda del extremo Leonel Flores fue dejado de primera por el delantero Miguel Merentiel para Tomás Aranda, que definió de primera y de frente al arco, pero desviado.

A los 38 minutos, Boca tuvo dos jugadas de mucha claridad que insólitamente no terminaron en gol. Tras una gran jugada individual y centro desde la izquierda de Flores, Merentiel metió un cabezazo cruzado ante el arco semivacío pero impactó su remate en el palo, mientras que un doble choque en el travesaño negó el tanto del volante Milton Delgado en el rebote, poco después.

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El conjunto paraguayo sufrió una expulsión en el primer minuto de descuento, luego de un codazo insólito del extremo Wilfrido Báez sobre la cara del delantero Leonel Flores.

Boca pudo igualar en su primer acercamiento del complemento, a los tres minutos, con un centro desde la izquierda del extremo Sebastián Villa y remate de volea de Ascacibar, que puso la pelota contra el segundo palo y marcó su cuarto gol en los últimos cuatro partidos.

El “Xeneize” pasó a ponerse en ventaja apenas dos minutos después, cuando Villa pudo meter un centro flotado al primer palo para que Delgado aparezca dentro del área y meta un buen cabezazo cruzado, para el 2-1.

Un golazo del juvenil Leonel Flores, a los 16 minutos del segundo tiempo, amplió la ventaja del equipo del “Vasco Arruabarrena”, con un derechazo cruzado impresionante, luego de un taco de Merentiel, que entró por el ángulo derecho de Ferreira y puso el 3-1.

En 23 minutos, luego de un remate lejano de Miguel Merentiel que se fue ancho, el defensor Dairon Mosquera vio la roja en la visita, luego de una dura patada sobre Leonel Flores.

Cinco minutos después, el defensor Leandro Lozano combinó con Merentiel para meterse en el área rival y sacar un zurdazo alto, que generó un nuevo impacto en el travesaño de Ferreira.

En el primer minuto de descuento, un buen centro de Lozano buscaba el primer palo para el cabezazo del enganche Tomás Aranda, que se fue apenas por encima del travesaño.

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