Panaderos y crisis en Rosario: "Lo que impacta es que no está alcanzando el sueldo"

La crisis del poder adquisitivo también se siente en las panaderías de Rosario. La caída de los ingresos reales de los trabajadores y el aumento del costo de vida hacen que el consumo de productos de panificación se resienta, según explicó Jorge Vitantonio, referente del sector, quien consideró que ese es actualmente el principal problema que enfrenta la actividad.

“Lo que impacta en las panaderías es que no está alcanzando el sueldo”, resumió Vitantonio en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. Para el dirigente, la discusión sobre los cambios en los hábitos de consumo o la aparición de pequeños emprendimientos caseros queda en un segundo plano frente a una cuestión más general: los trabajadores tienen cada vez menos margen para destinar dinero a la compra de alimentos.

En ese contexto, señaló que una persona que perdió su empleo puede eventualmente comenzar a producir pan, budines u otros productos en su casa para generar ingresos. Sin embargo, consideró que ese tipo de producción tiene una capacidad limitada y que no representa el principal factor que explica la situación de las panaderías.

La posibilidad de elaborar panificados de manera doméstica, una alternativa que comenzó a observarse en otras ciudades ante la pérdida de empleos formales, también existe en Rosario, aunque Vitantonio relativizó su impacto sobre el mercado tradicional.

Según explicó, un trabajador que conoce el oficio y queda momentáneamente fuera de una panadería suele tener posibilidades de reinsertarse rápidamente. “No hay panadero que se quede sin laburo”, sostuvo, al señalar que existe una demanda permanente de personas capacitadas para trabajar en el sector.

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El problema, en realidad, estaría en conseguir nuevos trabajadores. Vitantonio explicó que se trata de un oficio con horarios particulares, que comienza muy temprano y puede incluir jornadas durante fines de semana y feriados. Esas condiciones hacen que muchas personas opten por otros empleos cuando tienen la posibilidad de elegir.

La dificultad para reemplazar a los trabajadores que se jubilan llevó incluso al sector a desarrollar instancias de capacitación. Según contó, desde la asociación cuentan con escuelas destinadas a formar nuevos obreros panaderos y facilitar su incorporación a las empresas.

En cuanto a los salarios, Vitantonio sostuvo que Rosario se encuentra entre las ciudades que mejor remuneran a los trabajadores panaderos y estimó que un peón que ingresa sin experiencia puede cobrar actualmente entre 1,3 y 1,4 millones de pesos mensuales, aproximadamente, por una jornada de unas siete horas diarias y seis días a la semana, según la modalidad de cada establecimiento.

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Sin embargo, aclaró que, desde su perspectiva, incluso esos ingresos resultan insuficientes frente al costo de vida. “A ninguno que está trabajando le alcanza el sueldo”, afirmó, al describir el impacto que tiene la pérdida del poder adquisitivo sobre el consumo cotidiano.

Frente a ese escenario, las panaderías también buscan adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo. Vitantonio señaló que ya no alcanza con ofrecer únicamente los productos tradicionales, como pan, facturas y bizcochos, sino que los establecimientos deben diversificar su producción con panes integrales, con cereales, masa madre y otras variedades.

“Si uno no lo hace, lo hace otro”, explicó, al referirse a la necesidad de encontrar nuevos nichos de consumidores en un mercado donde cada compra comienza a ser más selectiva.

Emprendedores caseros

Sobre la elaboración de panificados en domicilios particulares, el dirigente distinguió entre los pequeños emprendimientos familiares y otro fenómeno que, según aseguró, también existe en Rosario: establecimientos informales con una capacidad de producción mucho mayor.

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Como ejemplo, mencionó lugares que, según su relato, pueden llegar a utilizar unas 100 bolsas de harina de 25 kilos por día, es decir, alrededor de 2,5 toneladas de harina. Afirmó que algunos de estos establecimientos no tendrían atención directa al público y distribuirían la producción mediante distintos vendedores o repartidores.

Vitantonio sostuvo que este tipo de actividad fue denunciada en algunos casos y que, según su conocimiento, existen varios establecimientos de esas características en la ciudad. Se trata, sin embargo, de una apreciación planteada por el referente del sector durante la entrevista y no de datos oficiales sobre la cantidad de establecimientos o su volumen de producción.

Para el dirigente, el escenario que atraviesa la actividad tiene como principal componente la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo. La producción casera aparece como una alternativa de subsistencia para algunas personas, mientras que las panaderías intentan sostener sus ventas diversificando la oferta y afrontando, al mismo tiempo, las dificultades para incorporar trabajadores.

Entrevista de Lucas Correa.