Ángela Leiva anticipó su show por el Día del Niño: “Siempre estoy lista para bailar”

FOTO: La reina de la cumbia se prepara para un emotivo encuentro con las familias cordobesas

Ángela Leiva volverá a encontrarse con el público cordobés y aseguró que llega con toda la energía para una presentación que tendrá como protagonistas a las familias y, especialmente, a los más chicos.

En diálogo con Cadena 3, la cantante contó que está “siempre lista” para subirse al escenario y destacó la particular energía que tiene el público de Córdoba.

“Si hay algo que tiene en particular el público cordobés es que te la sube, te da energía”, expresó la artista, que será una de las figuras de la celebración del Día del Niño.

La cantante también se refirió a su vínculo con los chicos, un público que, según contó, ocupa un lugar especial entre sus seguidores.

“Tiembla Panam conmigo”, bromeó entre risas, antes de explicar que tiene una gran cantidad de niños entre quienes escuchan su música.

“Estoy muy, muy feliz siempre con los padres que le hacen escuchar mi música a sus hijos. Me parece espectacular. Sobre todo porque la música es algo que une”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que una de las mayores satisfacciones de su carrera es ver familias completas entre el público.

“Soy una de esas artistas que tiene la suerte de que la van a ver familias completas. Y con eso me refiero a que también hay muchos niños y muchos adultos”, señaló.

Un show pensado para Córdoba

Después de presentarse ante un Movistar Arena completamente agotado, Leiva se prepara para volver a Córdoba y reencontrarse con sus seguidores en el Quality Arena el próximo 23 de octubre.

“Volver a Córdoba siempre es lindo. Volver al Quality Arena. Ya es el tercero que hago, así que la verdad que me pone muy feliz”, contó.

La cantante explicó que ya tiene prácticamente definido el repertorio, aunque prefirió mantener los detalles en secreto.

“Siempre tengo un show base, pero también a veces voy pensando cosas y después a último momento le cambio todo a mis músicos pobres, que se la rebancan”, relató con humor.

Según explicó, necesita imaginar el espectáculo antes de subir al escenario para sentirse cómoda y segura. “Yo creo que ya está definido, pero no te pienso contar nada”, advirtió entre risas.

También habló sobre la posibilidad de preparar un vestuario especial para la presentación. La propuesta surgió durante la entrevista y la artista reconoció que le gustó la idea.

“Me diste una idea”, respondió, dejando abierta la posibilidad de sorprender al público cordobés con una imagen especial para la ocasión.

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El desafío de cantar en un estadio

Leiva también contó cómo vive la experiencia de presentarse en escenarios de grandes dimensiones y reconoció que cantar en un estadio implica una exigencia diferente.

“Obviamente técnicamente, obviamente a nivel nervios, el cuiki está siempre y el cuiki en un estadio está ahí presente”, explicó.

Sin embargo, aseguró que intenta que los nervios no le quiten protagonismo al disfrute.

Entrevista de "Viva la Radio"