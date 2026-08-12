Todo lo que tenés que saber para la fiesta del Día del Niño este domingo en el Kempes

FOTO: Color y alegría en el Kempes por el Día del Niño de Cadena 3.

El Estadio Mario Alberto Kempes recibirá este domingo 16 de agosto una nueva edición de la tradicional fiesta del Día del Niño de Cadena 3.

• Transporte gratuito

Para facilitar la llegada de las familias, se dispondrán transporte y estacionamiento gratuito.

Desde las 7, colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SiBus y Sol Bus trasladarán sin cargo a los asistentes desde ocho polideportivos, los seis Parques Educativos municipales y la Plaza de la Intendencia–Héroes de Malvinas.

Los servicios especiales partirán desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Marcos Torres Lima, ministro de Desarrollo Social y Desarrollo de Empleo.

/Fin Código Embebido/

También habrá traslados desde los Parques Educativos Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste.

Además, entre las 6 y las 20 serán gratuitas las líneas que llegan hasta el Estadio Kempes: la 71 y la 72, operadas por Sol Bus, y la 80, de SiBus.

En el resto de las líneas del transporte urbano de pasajeros, los menores de 12 años podrán viajar gratuitamente durante la misma franja horaria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Estacionamiento gratuito

Quienes se trasladen en vehículos particulares podrán estacionar sin costo en el playón sur del Kempes. Una vez completada su capacidad, se habilitará el nuevo sector de estacionamiento.

• Espectáculos, chocolate caliente y regalos

La celebración comenzará a las 8 con una gran previa a cargo de Luis Muñoz, que incluirá música, DJs, payasos y un espectáculo con más de 200 bailarines.

Las familias serán recibidas con el tradicional chocolate caliente y criollos. También se entregarán regalos a los niños y niñas presentes.

La programación artística incluye las actuaciones de Bandín, Pim Pau, Simón Aguirre, Roze, Los Caligaris, Jean Carlos, La Granja de Zenón, K4os y Ángela Leiva. La conducción desde el escenario principal estará a cargo de Geo Monteagudo y "Colorete" Gianola.

La fiesta, con entrada libre y gratuita, es organizada conjuntamente por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, con el impulso de Cadena 3, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Trámites, controles de salud y actividades gratuitas

La jornada contará además con la presencia del programa Córdoba Cerca Tuyo, que estará ubicado en la zona de la Virgen del Kempes.

La iniciativa del Gobierno provincial, desarrollada junto con los municipios, acerca de manera libre y gratuita trámites, servicios sanitarios y propuestas recreativas a los barrios y localidades de Córdoba.

Durante el festejo, los vecinos podrán realizar gestiones relacionadas con Ciudadano Digital (CiDi), el Registro Civil y el Documento Nacional de Identidad (DNI), además de consultar sobre PAICor, Banco de la Gente, Boleto Cordobés y otros programas provinciales.

También se ofrecerán controles médicos, vacunación y testeos, junto con acciones ambientales, ecocanje y actividades recreativas para toda la familia.

"Es una fiesta accesible en estos momentos tan complejos, darle la posibilidad a tantos niños y familias de disfrutar", expresó el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Marcos Torres Lima, en diálogo con Cadena 3.

Entrevista de Fernando Genesir.