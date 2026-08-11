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Increíble: Boca sacó del medio en el arranque de los dos tiempos ante Recoleta

En un insólito partido por la Copa Sudamericana, el local ejecutó el saque inicial tanto al comienzo como al inicio del segundo tiempo.

11/08/2026 | 21:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Boca sacó del medio en el arranque de ambos tiempos. (Captura)

FOTO: Boca sacó del medio en el arranque de ambos tiempos. (Captura)

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Boca Juniors venció a Recoleta en el partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana el 11 de agosto de 2026.

En un evento que sorprendió a todos, el equipo argentino sacó del medio tanto al inicio del encuentro como en el comienzo del segundo tiempo.

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La situación insólita se presentó luego de que el elenco paraguayo ganara el sorteo y decidiera cambiar de arco, lo que llevó a que le cediera el saque inicial a Boca. Así, el equipo argentino fue el encargado de poner en juego la pelota al inicio del partido.

A pesar de que la elección de Recoleta determinaba que debía sacar del medio en el comienzo del segundo tiempo, Boca volvió a ejecutar el saque inicial tras el entretiempo.

El árbitro del partido, Piero Maza, no advirtió la situación y permitió que el Xeneize reanudara el juego. Los jugadores de ambos equipos tampoco se percataron de lo sucedido en ese momento.

Boca Juniors, finalmente, anotó tres goles en el segundo tiempo y ganó el encuentro 3-1 ante Recoleta, lo que significó un resultado favorable para el equipo argentino en la competición continental.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Boca Juniors venció a Recoleta 3-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Quién fue el árbitro del partido? El árbitro fue Piero Maza.

¿Cuándo se jugó el partido? Se jugó el 11 de agosto de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en el marco de la Copa Sudamericana.

¿Cómo se desarrolló el saque inicial? Boca sacó del medio al inicio del partido y nuevamente en el segundo tiempo, a pesar de que Recoleta debía hacerlo.

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