"El Ruso" está en racha: Ascacíbar llegó a cuatro partidos seguidos anotando goles para Boca

El volante de Boca Juniors, Santiago “el Ruso” Ascacíbar, volvió a marcar y alcanzó los cuatro partidos consecutivos anotando.

Esta noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, convirtió el empate parcial de Boca en la victoria ante Deportivo Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa.

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El gol del mediocampista llegó en el inicio del segundo tiempo. Tras un pase filtrado de Tomás Aranda hacia el ingresado Sebastián Villa, el colombiano habilitó a Ascacíbar dentro del área, quien definió para poner el 1-1. Minutos después, Milton Delgado y Leonel Flores completaron la remontada y el Xeneize se impuso 3-1.

Con este tanto, el Ruso sumó goles en los últimos cuatro encuentros: ante Newell’s, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y ahora Recoleta.

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Se trata de una racha destacada para un jugador de su puesto, que se consolida como una de las piezas ofensivas más efectivas del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.