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"El Ruso" está en racha: Ascacíbar llegó a cuatro partidos seguidos anotando goles para Boca

El mediocampista puso el empate parcial en el triunfo del "Xeneize" ante Recoleta de Paraguay por los octavos de Sudamericana.

11/08/2026 | 21:14Redacción Cadena 3

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Ascacíbar festeja su gol ante Recoleta. (Foto:Prensa CABJ)

FOTO: Ascacíbar festeja su gol ante Recoleta. (Foto:Prensa CABJ)

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El volante de Boca Juniors, Santiago “el Ruso” Ascacíbar, volvió a marcar y alcanzó los cuatro partidos consecutivos anotando. 

Esta noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, convirtió el empate parcial de Boca en la victoria ante Deportivo Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa.

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El gol del mediocampista llegó en el inicio del segundo tiempo. Tras un pase filtrado de Tomás Aranda hacia el ingresado Sebastián Villa, el colombiano habilitó a Ascacíbar dentro del área, quien definió para poner el 1-1. Minutos después, Milton Delgado y Leonel Flores completaron la remontada y el Xeneize se impuso 3-1.

Con este tanto, el Ruso sumó goles en los últimos cuatro encuentros: ante Newell’s, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y ahora Recoleta

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Se trata de una racha destacada para un jugador de su puesto, que se consolida como una de las piezas ofensivas más efectivas del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Lectura rápida

¿Quién marcó para Boca Juniors?
Santiago “el Ruso” Ascacíbar marcó para Boca Juniors.

¿Cuántos partidos consecutivos ha anotado?
Ha anotado en cuatro partidos consecutivos.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Qué resultado tuvo el partido ante Deportivo Recoleta?
El resultado fue Boca 3 - 1 Deportivo Recoleta.

¿Quién dirige al equipo de Boca Juniors?
El equipo de Boca Juniors es dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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