Eclipse, oscuridad y abrazos

FOTO: Este miércoles, habrá un eclipse total de Sol, el más largo del siglo.

La oscuridad nunca es una parte; la oscuridad siempre es toda la oscuridad. Aunque las paredes estén ahí a dos metros y más allá, las cosas, las casas, la ciudad, las montañas, el mundo, las mujeres y los hombres, los niños, dormidos o despiertos... la pequeña oscuridad de un cuarto es una dosis de la inmensa e inaprensible oscuridad con que nos rodea universo.

El miércoles próximo, para muchos humanos del Hemisferio Norte, habrá una noche inesperada.

La efímera e ilusoria noche que inventa un eclipse.

Será uno contundente, incluso total; la Luna entrometida le cubrirá la cara al Sol en España, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y un rincón de Portugal, así como parcialmente en otros lugares.

Aquí, en Argentina, particularmente en Córdoba, vivimos un apagón de media tarde el 2 de julio de 2019. Alcanzamos a sentir la sensación de una fugaz e inesperada noche, aunque no pudimos decir como Homero en La Ilíada: "El Sol ha muerto en el cielo y una maligna niebla todo lo cubre”.

Incluso, a pesar de tanta ciencia, aún decimos que el Sol “sale” o “se pone”, como en los tiempos sin memoria.

Si los eclipses han estremecido tanto en el tránsito nuestro por la Tierra, es porque durante cientos de miles de años, en la oscuridad estuvimos temerosos, acorralados, indefensos, desnudos, desorientados.

Aunque, por eso mismo, abrazados.

Acaso la esencia del amor y de la resistencia es un abrazo en la oscuridad.

Uno podría imaginar a dos humanos abrazados en las tinieblas de una caverna, expuestos a todas las acechanzas, las de los peligros concretos de ese mundo despojado de recursos y las de la metafísica, con una indefensión parecida.

Esos abrazos han hecho posible la humanidad.

Aún hay millones de seres humanos en este planeta que no tienen más consuelo que un abrazo por las noches.

Muy pobres, despiadadamente pobres, son aquellos que no tienen nada, ni siquiera un abrazo en la oscuridad.

La soledad, aliada del desamparo, parece ser cada vez un interminable y sórdido abismo.

Pero la gente nunca se rinde: se busca y, en la mayoría de los casos, encuentra la manera de encontrarse, según cada tiempo, lugar y cultura.

Sucede siempre al cabo de la noche, aun la de un eclipse.

Después de un abrazo en la oscuridad, viene la luz del día.

Y, se sabe, la luz no es tampoco sólo una parte: es siempre toda la luz.