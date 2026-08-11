Talleres cayó por goleada ante Lanús en Córdoba y no logra enderezar su paso errático en el certamen

FOTO: "La T" sumó su tercera derrota en el campeonato y tiene sólo un triunfo.

FOTO: Los jugadores de "La T" se retiran de la cancha con mucha preocupación.

Lanús tuvo efectividad letal en el complemento y goleó este martes a la noche a un Talleres en crisis por 3-0 en condición de visitante, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

“El Granate” se puso en ventaja en el estadio Mario Alberto Kempes con un tanto del volante Dylan Aquino, a los 28 minutos del segundo tiempo.

Primer gol de Lanús

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GOL DE LANÚS Y ASÍ REACCIONÓ SAMPAOLI



Dylan Aquino convirtió un golazo para el Granate y la reacción del DT de Talleres lo dice todo



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Apenas un rato después, "El Granate" estiró la diferencia con un doblete del delantero Yoshan Valois, a los 33 y 41 minutos.

Segundo gol de Lanús

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VALOIS PUSO EL SEGUNDO PARA LANÚS



El colombiano convirtió el segundo tanto para el Granate luego de un gran cabezazo



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Tercer gol de Lanús

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GOLEADA EN CÓRDOBA Y SAMPAOLI NO LO PUEDE CREER



Valois puso el tercero del Granate y la cara de Sampa lo dice todo



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Con el triunfo, el vigente campeón de la Copa Sudamericana y su consiguiente Recopa alcanzó el quinto puesto de la Zona A, con 6 puntos.

Por su parte, "La T” no levanta cabeza: a pesar de contar con Jorge Sampaoli como DT, sólo ganó un partido y perdió tres, por lo que marcha decimotercero en el grupo.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino recibirá a Independiente, el lunes 17 de agosto desde las 17, mientras que el conjunto cordobés visitará a Gimnasia de Mendoza, el mismo día y a partir de las 21.30.

Transmisión de Cadena 3

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