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Talleres cayó por goleada ante Lanús en Córdoba y no logra enderezar su paso errático en el certamen

Fue 3-0 en el Kempes por la cuarta fecha del Grupo A. Aquino y Valois, dos veces, anotaron los tantos. El equipo de Sampaoli suma apenas tres puntos. “El Granate” quedó sexto con seis unidades. 

11/08/2026 | 23:50Redacción Cadena 3

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Los jugadores de

FOTO: Los jugadores de "La T" se retiran de la cancha con mucha preocupación.

"La T" sumó su tercera derrota en el campeonato y tiene sólo un triunfo.

FOTO: "La T" sumó su tercera derrota en el campeonato y tiene sólo un triunfo.

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Lanús tuvo efectividad letal en el complemento y goleó este martes a la noche a un Talleres en crisis por 3-0 en condición de visitante, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

“El Granate” se puso en ventaja en el estadio Mario Alberto Kempes con un tanto del volante Dylan Aquino, a los 28 minutos del segundo tiempo.

Primer gol de Lanús

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Apenas un rato después, "El Granate" estiró la diferencia con un doblete del delantero Yoshan Valois, a los 33 y 41 minutos.

Segundo gol de Lanús

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Tercer gol de Lanús

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Con el triunfo, el vigente campeón de la Copa Sudamericana y su consiguiente Recopa alcanzó el quinto puesto de la Zona A, con 6 puntos.

Por su parte, "La T” no levanta cabeza: a pesar de contar con Jorge Sampaoli como DT, sólo ganó un partido y perdió tres, por lo que marcha decimotercero en el grupo.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino recibirá a Independiente, el lunes 17 de agosto desde las 17, mientras que el conjunto cordobés visitará a Gimnasia de Mendoza, el mismo día y a partir de las 21.30.

Transmisión de Cadena 3

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Lectura rápida

¿Qué equipo juega el martes?
Talleres recibirá a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿A qué hora es el partido?
El partido se jugará a las 21 horas.

¿Qué resultado obtuvo Talleres en su último partido?
Talleres ganó 4-0 ante Platense.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

¿Cómo llega Lanús al partido?
Lanús atraviesa un comienzo de semestre irregular y busca mejorar su rendimiento.

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