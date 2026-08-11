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La Cadena del Gol

Los puntajes del partido que Lanús le ganó a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes

Por Gustavo Gutiérrez.

11/08/2026 | 23:17Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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"La T" sumó su tercera derrota en el campeonato y tiene sólo un triunfo.

FOTO: "La T" sumó su tercera derrota en el campeonato y tiene sólo un triunfo.

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Talleres

Ezequiel Unsain 7

Timoteo Chamorro 6

Augusto Schott 4

Román Riquelme 4

Santiago Fernández 5

Alexandro Maidana 4

Matías Galarza 4

Federico Fattori 4

Franco Cristaldo 3

Rick Lima Morais 4

Ronaldo Martínez 5

Valentín Dávila 5

Giovanni Baroni 5

Valentín Depietri 5

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lanús

Nahuel Losada 6

Tomás Guidara 6

Carlos Izquierdoz 6

Ronaldo Dejesús 6

Sasha Marcich 7

Agustín Cardozo 6

Felipe Peña Biafore 6

Eduardo Salvio 8

Ramiro Carrera 6

Dylan Aquino 7

Allan Wlk 5

Yoshan Valois 8

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