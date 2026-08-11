Los puntajes del partido que Lanús le ganó a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes
Por Gustavo Gutiérrez.
11/08/2026 | 23:17Redacción Cadena 3
FOTO: "La T" sumó su tercera derrota en el campeonato y tiene sólo un triunfo.
Talleres
Ezequiel Unsain 7
Timoteo Chamorro 6
Augusto Schott 4
Román Riquelme 4
Santiago Fernández 5
Alexandro Maidana 4
Matías Galarza 4
Federico Fattori 4
Franco Cristaldo 3
Rick Lima Morais 4
Ronaldo Martínez 5
Valentín Dávila 5
Giovanni Baroni 5
Valentín Depietri 5
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Talleres cayó por goleada ante Lanús en Córdoba y no logra enderezar su paso errático en el certamen
Fue 3-0 en el Kempes por la cuarta fecha del Grupo A. Aquino y Valois, dos veces, anotaron los tantos. El equipo de Sampaoli suma apenas tres puntos. “El Granate” quedó sexto con seis unidades.
/Fin Código Embebido/
Lanús
Nahuel Losada 6
Tomás Guidara 6
Carlos Izquierdoz 6
Ronaldo Dejesús 6
Sasha Marcich 7
Agustín Cardozo 6
Felipe Peña Biafore 6
Eduardo Salvio 8
Ramiro Carrera 6
Dylan Aquino 7
Allan Wlk 5
Yoshan Valois 8