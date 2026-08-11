Conmebol confirmó la fecha del partido reprogramado entre River e Independiente Santa Fe en Colombia
La Conmebol reprogramó el partido tras el terremoto en Colombia, que dejó 240 muertos y más de mil heridos.
11/08/2026 | 19:40Redacción Cadena 3
FOTO: Coudet, entrenador de River.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificó a River Plate sobre la reprogramación de su partido contra Independiente Santa Fe debido a un fuerte terremoto que afectó a Colombia.
El sismo ocurrió el lunes y provocó graves daños en varias ciudades del país. En consecuencia, el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, inicialmente programado para el 12 de agosto, se postergó siete días. River Plate visitará a Independiente Santa Fe el miércoles 19 de agosto en Bogotá.
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Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026
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La Conmebol también comunicó que el partido de vuelta se jugará el miércoles 26 de agosto a las 21:30 en el Estadio Monumental de Núñez. La decisión de reprogramar los encuentros se tomó en atención a la situación de emergencia que vivió Colombia, donde se reportaron al menos 240 muertos y más de mil heridos a raíz del terremoto.
El comunicado de la Conmebol expresó su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano, destacando el acompañamiento a las familias de las víctimas y a todos los afectados por esta tragedia. La organización hizo hincapié en la importancia de preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas, lo que llevó a la suspensión temporal de otros partidos programados, como el Deporte Tolima (COL) contra Independiente del Valle (ECU) y el Independiente Santa Fe (COL) contra River Plate (ARG).
Lectura rápida
¿Qué evento llevó a la reprogramación del partido? Un fuerte terremoto en Colombia causó daños significativos y llevó a la Conmebol a reprogramar el partido.
¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son River Plate y Independiente Santa Fe.
¿Cuándo se jugará el partido reprogramado? El partido de ida se jugará el miércoles 19 de agosto y el de vuelta el miércoles 26 de agosto.
¿Dónde se llevará a cabo el partido de vuelta? El partido de vuelta se jugará en el Estadio Monumental de Núñez.
¿Cuántas víctimas se reportaron debido al terremoto? Se reportaron al menos 240 muertos y más de mil heridos a raíz del terremoto.