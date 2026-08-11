Conmebol confirmó la fecha del partido reprogramado entre River e Independiente Santa Fe en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificó a River Plate sobre la reprogramación de su partido contra Independiente Santa Fe debido a un fuerte terremoto que afectó a Colombia.

El sismo ocurrió el lunes y provocó graves daños en varias ciudades del país. En consecuencia, el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, inicialmente programado para el 12 de agosto, se postergó siete días. River Plate visitará a Independiente Santa Fe el miércoles 19 de agosto en Bogotá.

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Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026

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La Conmebol también comunicó que el partido de vuelta se jugará el miércoles 26 de agosto a las 21:30 en el Estadio Monumental de Núñez. La decisión de reprogramar los encuentros se tomó en atención a la situación de emergencia que vivió Colombia, donde se reportaron al menos 240 muertos y más de mil heridos a raíz del terremoto.

El comunicado de la Conmebol expresó su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano, destacando el acompañamiento a las familias de las víctimas y a todos los afectados por esta tragedia. La organización hizo hincapié en la importancia de preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas, lo que llevó a la suspensión temporal de otros partidos programados, como el Deporte Tolima (COL) contra Independiente del Valle (ECU) y el Independiente Santa Fe (COL) contra River Plate (ARG).