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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una íntima ceremonia en Portugal

La ceremonia se realizó en Cascais, Portugal, y asistieron sus cinco hijos. La pareja publicó fotos del anillo de casamiento.

11/08/2026 | 17:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una íntima ceremonia. (Archivo)

FOTO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una íntima ceremonia. (Archivo)

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su matrimonio a través de las redes sociales. La pareja compartió una imagen de sus manos, donde se podían ver las alianzas de boda.

La publicación, titulada "CG", recibió más de un millón de "me gusta" en Instagram en pocos minutos. Según informó el medio británico Daily Mail, la ceremonia tuvo lugar en Cascais, Portugal, y los cinco hijos de la pareja estuvieron presentes, incluidos los dos hijos biológicos de Georgina.

Sin embargo, no se publicaron fotos de la celebración y ninguno de los dos compartió más imágenes del evento. Hasta el momento, la única confirmación del matrimonio fue la fotografía de los anillos.

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Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en Madrid. Desde entonces, la pareja construyó una familia.

En agosto del año anterior, el futbolista le propuso matrimonio. En entrevistas anteriores, Ronaldo había mencionado que el casamiento se llevaría a cabo después del Mundial 2026.

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En una conversación con el periodista Piers Morgan, expresó su deseo de llegar a su boda con el trofeo de campeón. Sin embargo, ese anhelo no se concretó, ya que Portugal fue eliminado del Mundial por España.

Lectura rápida

¿Quiénes se casaron recientemente?
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su matrimonio.

¿Dónde se llevó a cabo la ceremonia?
La ceremonia tuvo lugar en Cascais, Portugal.

¿Cuándo se conocieron?
Se conocieron en 2016, cuando Georgina trabajaba en una tienda de lujo en Madrid.

¿Qué evento deportivo mencionó Ronaldo en relación a su boda?
Mencionó que quería llegar a su boda con el trofeo de campeón del Mundial 2026.

¿Cuántos hijos tienen la pareja?
La pareja tiene cinco hijos, incluidos los dos biológicos de Georgina.

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