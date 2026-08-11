Una buena para Central: Memphis Depay se va de Corinthians y no viaja a Rosario

FOTO: El club brasileño confirmó que no renovará el contrato del delantero por razones financieras.

Rosario Central recibió este martes una noticia favorable en la previa de su cruce ante Corinthians por la Copa Libertadores: Memphis Depay no continuará en el conjunto paulista y quedó descartada su presencia en Rosario.

La situación contractual del delantero neerlandés era seguida con atención desde Arroyito ante la cercanía del encuentro de ida de los octavos de final, que se disputará este jueves en el Gigante de Arroyito.

Finalmente, Corinthians confirmó mediante un comunicado oficial que decidió no extender el vínculo con el futbolista de 32 años. Desde la institución brasileña explicaron que la determinación estuvo vinculada exclusivamente con la situación económica del club.

“Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles”, señalaron.

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Las razones de Corinthians

En su comunicado, el Timao reconoció que las negociaciones para intentar retener al delantero se extendieron más de lo previsto debido a la importancia del jugador.

“Entendemos que el proceso se extendió más allá del plazo tradicional, pero esto se debe, principalmente, al hecho de que estamos tratando con un atleta diferenciado”, indicaron desde el club.

Sin embargo, las pretensiones económicas necesarias para sostener su continuidad terminaron siendo incompatibles con la situación financiera de Corinthians.

“Tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros y el compromiso con la responsabilidad de la gestión del Club”, explicaron.

La dirigencia agregó que asumir un nuevo contrato de esa magnitud no resultaba compatible con las obligaciones actuales y futuras de la institución y con la necesidad de preservar su equilibrio económico.

El paso de Depay por Corinthians

Depay deja el club brasileño después de 79 partidos y 20 goles.

Además, formó parte de los planteles que conquistaron tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, y la Supercopa Rei en 2026.

Corinthians agradeció públicamente al neerlandés por su paso por la institución y por su aporte durante las últimas temporadas.