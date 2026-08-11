Para vaticanista colombiano, el viaje de León XIV a Sudamérica es una visita pendiente de Francisco

El periodista vaticanista colombiano Néstor Pongutá compartió este martes su experiencia tras el terremoto de magnitud 7,4 grados, que afectó a su país, especialmente en el departamento de Chocó. "Soy afortunado de que mi padre, que tiene 88 años, está en una zona casi montañosa, alejada del epicentro", comentó sobre la situación de su familia.

En su conversación con Cadena 3, el vaticanista destacó un mensaje del papa León XIV dirigido al pueblo colombiano. "El Papa expresa su cercanía espiritual y su hondo dolor por lo que ocurrió en Colombia, por las víctimas y numerosos heridos", dijo Pongutá. Este mensaje se emitió a través de un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín.

Pongutá también anticipó la visita del papa León XIV a América Latina, que incluye Argentina. "Es una visita que tenía pendiente el papa Francisco a Uruguay y Argentina, pero lógicamente iba a incluir en su primer visita al llamado 'Continente de la Esperanza' a Perú", explicó. El viaje está programado del 6 al 17 de noviembre, con dos días en Uruguay, tres en Argentina y seis en Perú.

El periodista subrayó la importancia de esta visita, resaltando que "el Papa va a reforzar esa fe y a llevar un mensaje precisamente de esperanza y de paz y reconciliación".

Además, destacó que América Latina sigue siendo un bastión importante para la Iglesia Católica, con más de 600 millones de católicos en la región.

"El papa León XIV es un misionero con mentalidad de matemático", afirmó Pongutá, haciendo hincapié en la formación académica del pontífice. Así, el vaticanista consideró que la visita del Papa a la región es una oportunidad para fortalecer la conexión con los fieles en medio de un mundo convulsionado.

Pongutá, autor de "Un tinto (café) con el papa Francisco", cerró su intervención agradeciendo a Cadena 3 y expresando su deseo de volver a Argentina en noviembre para cubrir la llegada del Papa.