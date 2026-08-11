Depay se va de Corinthians
El delantero neerlandés no renovará el vínculo con el club brasileño en base a la complicada salud financiera de la institución. Este jueves el Timao visitará a Central por la Libertadores.
11/08/2026 | 17:21Redacción Cadena 3
FOTO: Depay deja Corinthians
Corinthians anunció que no renovará el contrato del neerlandés Memphis Depay, delantero que viene de jugar el Mundial 2026 y máxima figura en el primer semestre para el Timao. "Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución", explicó el club paulista en el comunicado oficial.
El delantero llegó a mediados de 2024 al Timao y se transformó en una de las figuras del equipo, pero su alto salarios y las pretensiones para una renovación pusieron en jaque su continuidad. Finalmente, el club brasilero anunció este martes y a 48 horas del duelo ante Rosario Central por Copa Libertadores, que el neerlandés no formará parte del plantel para lo que resta de la temporada.
/Inicio Código Embebido/
Nota oficial— Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026
O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut
/Fin Código Embebido/
Corinthians sumergido en una crisis financiera e inhibido por la FIFA para incorporar jugadores, se desprende de un futbolista de alto salario.
La salida de Memphis Depay de Corinthians "fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles", manifestó el club en el comunicado oficial.
Acto seguido, la institución paulista agradeció la predisposición de Depay y su equipo para encontrar el mejor acuerdo posible y que se ajuste a las posibilidades del club. Además, Corinthians se deshizo en elogios "por la dedicación y los resultados alcanzados a lo largo de su trayectoria" en Brasil. El delantero neerlandés jugó 79 partidos, marcó 20 goles y logró tres títulos: el Paulistão y la Copa do Brasil, en 2025; y la Supercopa Rei, en 2026.
El club de San Pablo reconoció que el proceso para retener a Depay se dilató, pero destacó el trabajo de todas las partes de la institución para ofrecer el mejor contrato posible. "Sin embargo, tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros y el compromiso con la responsabilidad de la gestión del Club", resumieron desde la institución.
Corinthians está inhibido por FIFA en 2 millones de dólares, además acarrea otras deudas aún no institucionalizadas, y asumir el contrato de Depay, explicaron, "no sería compatible con el equilibrio financiero que necesitamos".
Lectura rápida
¿Qué anunció Corinthians?
Que no renovará el contrato de Memphis Depay debido a su salud financiera.
¿Quién es Memphis Depay?
Un delantero neerlandés que fue figura del Timao y jugó en el Mundial 2026.
¿Cuándo se tomó la decisión?
El anuncio se realizó el martes, a 48 horas del duelo ante Rosario Central.
¿Dónde juega Corinthians?
En San Pablo, Brasil.
¿Por qué no se renueva el contrato?
Por motivos financieros, ya que el club está inhibido por FIFA y tiene deudas.