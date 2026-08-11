Depay se va de Corinthians

Corinthians anunció que no renovará el contrato del neerlandés Memphis Depay, delantero que viene de jugar el Mundial 2026 y máxima figura en el primer semestre para el Timao. "Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución", explicó el club paulista en el comunicado oficial.

El delantero llegó a mediados de 2024 al Timao y se transformó en una de las figuras del equipo, pero su alto salarios y las pretensiones para una renovación pusieron en jaque su continuidad. Finalmente, el club brasilero anunció este martes y a 48 horas del duelo ante Rosario Central por Copa Libertadores, que el neerlandés no formará parte del plantel para lo que resta de la temporada.

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Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

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Corinthians sumergido en una crisis financiera e inhibido por la FIFA para incorporar jugadores, se desprende de un futbolista de alto salario.

La salida de Memphis Depay de Corinthians "fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles", manifestó el club en el comunicado oficial.

Acto seguido, la institución paulista agradeció la predisposición de Depay y su equipo para encontrar el mejor acuerdo posible y que se ajuste a las posibilidades del club. Además, Corinthians se deshizo en elogios "por la dedicación y los resultados alcanzados a lo largo de su trayectoria" en Brasil. El delantero neerlandés jugó 79 partidos, marcó 20 goles y logró tres títulos: el Paulistão y la Copa do Brasil, en 2025; y la Supercopa Rei, en 2026.

El club de San Pablo reconoció que el proceso para retener a Depay se dilató, pero destacó el trabajo de todas las partes de la institución para ofrecer el mejor contrato posible. "Sin embargo, tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros y el compromiso con la responsabilidad de la gestión del Club", resumieron desde la institución.

Corinthians está inhibido por FIFA en 2 millones de dólares, además acarrea otras deudas aún no institucionalizadas, y asumir el contrato de Depay, explicaron, "no sería compatible con el equilibrio financiero que necesitamos".