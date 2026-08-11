Liberaron a "Lelo" Pérez tras su detención en una exclusiva torre por lavado

Leandro "Lelo" Pérez, conocido por haber sido pareja de la mediática Vicky Xipolitakis, recuperó este martes la libertad luego de permanecer detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

La excarcelación fue dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros, quien tomó la decisión sin que todavía se haya resuelto la situación procesal del empresario. Para acceder al beneficio, su defensor, Carlos Varela, ofreció un inmueble como garantía.

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La detención de Pérez había tenido lugar días atrás en la torre Aqualina, en Rosario, en el marco de una serie de medidas judiciales vinculadas con una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había impulsado su indagatoria.

Según planteó la defensa, no existirían elementos suficientes para sostener un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Varela también cuestionó la solidez de la imputación y negó que su representado tenga vinculación con la comercialización de estupefacientes.

El expediente volvió a poner bajo la lupa el antecedente de Pérez en la denominada “Megacausa Inmobiliaria”. En ese proceso, el empresario había aceptado oportunamente un acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, su abogado sostiene que tomó esa decisión para evitar la extensión de un juicio oral y que, posteriormente, otros imputados que fueron sometidos a debate resultaron absueltos.

A partir de ese antecedente, la defensa promovió un pedido de revisión de aquella condena, con el objetivo de que sea anulada.

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Uno de los puntos que también generó controversia en los últimos días está relacionado con un inmueble que había sido mencionado en el marco de la investigación. Varela aseguró que la propiedad no pertenecía a Pérez, sino a un amigo suyo, quien la habría ofrecido como garantía para afrontar la multa derivada del acuerdo de juicio abreviado, debido a que Pérez se encontraba inhibido.

El abogado sostuvo además que ese inmueble nunca estuvo relacionado con maniobras de lavado provenientes del narcotráfico y cuestionó que pueda ser objeto de un eventual remate.

Con la decisión adoptada por Vera Barros, Pérez continuará el proceso en libertad mientras la Justicia avanza en la investigación y define su situación procesal. La defensa, en tanto, insiste en que no existen elementos que permitan vincularlo con las maniobras que son objeto de investigación.