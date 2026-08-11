Liberaron a "Lelo" Pérez tras su detención en una exclusiva torre por lavado
El juez federal Carlos Vera Barros le concedió la excarcelación mientras todavía no se define su situación procesal. Su abogado, Carlos Varela, ofreció un inmueble como garantía.
11/08/2026 | 18:58Redacción Cadena 3
FOTO: "Lelo" Pérez y su ex pareja Victoria Xipolitakis.
Leandro "Lelo" Pérez, conocido por haber sido pareja de la mediática Vicky Xipolitakis, recuperó este martes la libertad luego de permanecer detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La excarcelación fue dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros, quien tomó la decisión sin que todavía se haya resuelto la situación procesal del empresario. Para acceder al beneficio, su defensor, Carlos Varela, ofreció un inmueble como garantía.
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El inmueble ubicado en Buenos Aires al 1063 cuenta con más de 3.000 metros cuadrados y quedó bajo custodia policial. Matías Figueroa Escauriza explicó que generaba entre 20 y 25 millones de pesos mensuales en alquileres y que estaría vinculado a maniobras de lavado de activos.
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La detención de Pérez había tenido lugar días atrás en la torre Aqualina, en Rosario, en el marco de una serie de medidas judiciales vinculadas con una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había impulsado su indagatoria.
Según planteó la defensa, no existirían elementos suficientes para sostener un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Varela también cuestionó la solidez de la imputación y negó que su representado tenga vinculación con la comercialización de estupefacientes.
El expediente volvió a poner bajo la lupa el antecedente de Pérez en la denominada “Megacausa Inmobiliaria”. En ese proceso, el empresario había aceptado oportunamente un acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, su abogado sostiene que tomó esa decisión para evitar la extensión de un juicio oral y que, posteriormente, otros imputados que fueron sometidos a debate resultaron absueltos.
A partir de ese antecedente, la defensa promovió un pedido de revisión de aquella condena, con el objetivo de que sea anulada.
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El ex de Victoria Xipolitakis fue aprehendido por participar de presuntas maniobras de lavado de activos mediante una constructora. Su defensor habló en Cadena 3 Rosario y dijo que le "llama la atención" la aparatosidad del operativo en el que capturaron a su cliente.
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Uno de los puntos que también generó controversia en los últimos días está relacionado con un inmueble que había sido mencionado en el marco de la investigación. Varela aseguró que la propiedad no pertenecía a Pérez, sino a un amigo suyo, quien la habría ofrecido como garantía para afrontar la multa derivada del acuerdo de juicio abreviado, debido a que Pérez se encontraba inhibido.
El abogado sostuvo además que ese inmueble nunca estuvo relacionado con maniobras de lavado provenientes del narcotráfico y cuestionó que pueda ser objeto de un eventual remate.
Con la decisión adoptada por Vera Barros, Pérez continuará el proceso en libertad mientras la Justicia avanza en la investigación y define su situación procesal. La defensa, en tanto, insiste en que no existen elementos que permitan vincularlo con las maniobras que son objeto de investigación.
Lectura rápida
¿Quién recuperó la libertad? Leandro "Lelo" Pérez recuperó la libertad tras su detención por presunto lavado de activos.
¿Quién dispuso la excarcelación? La excarcelación fue dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros.
¿Dónde fue detenido Pérez? Pérez fue detenido en la torre Aqualina, en Rosario.
¿Qué argumentó la defensa de Pérez? La defensa, liderada por Carlos Varela, argumentó que no había riesgo de fuga ni elementos suficientes para la imputación.
¿Cuál es el antecedente relevante de Pérez? Pérez tiene un antecedente en la “Megacausa Inmobiliaria”, donde aceptó un acuerdo de juicio abreviado.