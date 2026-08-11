Belloso defendió cambios de calendario electoral: "Es mucho más sano para el club"

Rosario Central modificó este martes su calendario electoral. En la Asamblea General Extraordinaria realizada en la subsede Cruce Alberdi, los socios aprobaron por unanimidad la reforma parcial del estatuto que establece que las elecciones para renovar las autoridades del club se realizarán, a partir de ahora, durante el segundo fin de semana de diciembre.

La modificación surgió a partir de las discrepancias que existían en el estatuto respecto de la fecha de los comicios y del período de gobierno de la comisión directiva elegida. La comisión encabezada por Gonzalo Belloso había impulsado la reforma con el objetivo de trasladar las elecciones de octubre a diciembre.

Al finalizar la asamblea, Belloso explicó a Cadena 3 Rosario que la intención es que el proceso electoral no coincida con la disputa de los campeonatos y que la actividad política quede separada de la competencia deportiva.

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“Antes eran en octubre y teníamos muchos problemas. Prácticamente ese campeonato se metía la política en la cancha y lastimaba a Central”, sostuvo el presidente auriazul. En ese sentido, consideró que realizar las elecciones en diciembre, una vez finalizada la temporada deportiva, permitirá que el club atraviese el proceso electoral en un contexto más ordenado.

La propuesta recibió el respaldo unánime de los socios presentes. Según explicó Belloso, la comisión directiva mantuvo previamente distintas reuniones para explicar el alcance de la modificación y los motivos por los cuales consideraban conveniente cambiar el calendario.

El nuevo esquema establece que las elecciones se realizarán cada cuatro años durante el segundo fin de semana de diciembre. De esta manera, las autoridades que resulten electas tendrán tiempo para organizar la conducción del club antes del comienzo de la siguiente temporada, previsto habitualmente para los primeros días de febrero.

Belloso también recordó que históricamente las elecciones de Central se realizaban en enero, cuando los torneos comenzaban más tarde. La modificación busca recuperar, con el calendario actual, ese margen de tiempo entre los comicios y el inicio de la competencia.

“En diciembre las elecciones y cuando empiece el campeonato, los primeros días de febrero, la comisión que gane tendrá tiempo de poder organizar el club”, explicó.

La reforma fue el único punto de fondo de la Asamblea Extraordinaria convocada para este martes en la subsede Cruce Alberdi, donde los socios habían sido llamados a votar la modificación del artículo 183° del estatuto para adecuar sus disposiciones al proceso electoral de este año.

Al margen de la cuestión institucional, Belloso también se refirió al avance de las obras que lleva adelante el club. La colocación de la última columna de la estructura estaba prevista para este miércoles a las 8 de la mañana, luego de que la pieza llegara durante la jornada de este martes.

“Son 40 metros para arriba, 30 para abajo, 32 columnas. Es emocionante cada minuto que se pasa por la obra porque Central siempre está en movimiento y creciendo”, expresó el presidente canalla.

Con la reforma aprobada, Rosario Central ya tiene definido el nuevo esquema para sus próximos procesos electorales. El calendario de diciembre comenzará a regir desde los comicios de este año y se mantendrá cada cuatro años, de acuerdo con la modificación aprobada por los socios.

Entrevista de Marcelo Lamberti.