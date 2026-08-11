Córdoba activa operativo preventivo por "El Niño" y prepara su respuesta frente a posibles lluvias

FOTO: El Gobierno provincial implementa un plan de prevención ante la llegada de El Niño

El Gobierno de Córdoba comenzó a reforzar su estrategia de prevención ante la posible llegada de la Corriente de El Niño, con un esquema de trabajo que reúne a distintas áreas de la Provincia, especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y técnicos del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC).

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, encabezó este martes una reunión de diagnóstico y planificación en el Centro Cívico, con la participación de cinco ministerios y representantes de organismos científicos y académicos.

“Hemos finalizado una nueva reunión de trabajo con distintos ministerios del Gobierno de Córdoba que están trabajando en la temática de los efectos de la corriente de El Niño, la cual se está avecinando para nuestra provincia y esta región de la Argentina”, señaló Calvo.

El funcionario explicó que el objetivo es definir acciones concretas para implementar en el territorio, fortalecer la participación de la sociedad civil y establecer una estrategia de comunicación que permita informar las medidas de prevención.

Coordinación con municipios y comunas

Uno de los ejes centrales del operativo será el trabajo conjunto con municipios y comunas. Según explicó Calvo, la Provincia mantiene comunicación con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción y les transmite la información generada por los especialistas del Observatorio Hidrometeorológico.

“Es una acción coordinada que vamos a seguir trabajando a lo largo de este tiempo, con plazos establecidos, con la ejecución de los presupuestos de acuerdo a lo que marca nuestro presupuesto de gobierno, y estando de manera presente en el territorio todo el tiempo”, sostuvo.

La próxima reunión fue fijada para el jueves 20 de agosto, cuando se analizarán nuevos reportes y se continuará con la planificación.

Córdoba asegura estar mejor preparada

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que la Provincia cuenta actualmente con mayores herramientas para enfrentar un fenómeno de estas características que en anteriores episodios de El Niño.

“Nuestra provincia está mucho mejor preparada en materia de obras de infraestructura, de acciones estructurales y no estructurales, en métodos de medición, en métodos de seguimiento, de pronóstico”, afirmó.

López recordó como antecedentes el fenómeno de 2016 y el denominado “Superniño” de 1997, dos episodios que generaron importantes impactos en distintos puntos de Córdoba.

En ese sentido, resaltó que la Provincia cuenta con un Observatorio Hidrometeorológico propio, imágenes satelitales y más de 400 estaciones de medición distribuidas en territorio cordobés.

El sistema permite elaborar pronósticos con hasta 72 horas de anticipación, una herramienta considerada clave para detectar eventos meteorológicos e hidrológicos de magnitud y coordinar respuestas con Defensa Civil, intendentes y los diferentes ministerios.

Además, el próximo jueves se presentará un nuevo reporte elaborado por especialistas meteorológicos y climáticos de Argentina, Córdoba y el laboratorio del OHMC para evaluar la evolución del fenómeno.

Limpieza de canales y desagües

Entre las medidas preventivas que ya se encuentran en marcha se destaca la limpieza de canales y alcantarillas, junto con tareas de mantenimiento de desagües pluviales.

La Provincia también trabaja con consorcios camineros e intendentes para mejorar las condiciones de escurrimiento ante eventuales lluvias intensas.

El objetivo es reducir el impacto de posibles precipitaciones abundantes y evitar que el deterioro o la obstrucción de la infraestructura agrave las consecuencias de un evento climático.

El campo también se prepara

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó que la estrategia provincial también contempla la infraestructura rural.

El funcionario puso en valor el trabajo de más de 280 consorcios canaleros y de conservación de suelos que operan en Córdoba y señaló que ya se dispusieron tareas de limpieza de alcantarillas y cunetas a lo largo de los más de 57.000 kilómetros de caminos rurales de la provincia.

Para financiar estas acciones se utilizarán recursos del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se nutre del impuesto inmobiliario rural.

Busso también informó que se mantuvieron reuniones con productores y con la Mesa de Enlace, con especial atención sobre la actividad lechera, debido a la sensibilidad de la cadena frente a eventuales cortes de caminos.

“Esta coordinación que ha planteado el gobernador a partir de la jefatura de Gabinete va a ser muy relevante para tratar de prevenir y conseguir que los efectos, en el caso de que este evento ocurriera, tengan las menores consecuencias”, sostuvo.

Coordinación con Nación y la UNC

La reunión de este martes se suma a un encuentro realizado días atrás entre funcionarios provinciales y representantes de la Agencia Federal de Emergencias de la Nación, en el marco de la coordinación frente al fenómeno climático.

También participaron representantes de la UNC, entre ellos autoridades de la Facultad de Astronomía, Matemática y Física (FAMAF), de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y del Laboratorio de Hidrometeorología de Córdoba.

La estrategia provincial apunta así a combinar información científica, infraestructura y coordinación territorial para anticipar posibles escenarios y reducir los riesgos frente a un eventual episodio de lluvias intensas asociado a El Niño.

Desde el Gobierno provincial insistieron en que se trata de una etapa preventiva y remarcaron que la planificación anticipada permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles emergencias.