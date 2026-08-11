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Designaron a Diego Maciel como juez de la Corte Suprema de Santa Fe

El Poder Ejecutivo formalizó este martes la designación del magistrado, que asumirá el 1 de septiembre. Su pliego había recibido acuerdo de la Asamblea Legislativa en febrero. Ocupará el lugar que dejará Eduardo Spuler.

11/08/2026 | 17:17Redacción Cadena 3

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El Poder Ejecutivo formalizó este martes la designación del magistrado.

FOTO: El Poder Ejecutivo formalizó este martes la designación del magistrado.

Santa Fe: Pullaro envío decreto para designar a Diego Maciel en la Corte Suprema de Justicia.

FOTO: Santa Fe: Pullaro envío decreto para designar a Diego Maciel en la Corte Suprema de Justicia.

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El Poder Ejecutivo de Santa Fe formalizó este martes la designación de Diego Luis Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, cargo que ocupará a partir del próximo 1 de septiembre de 2026.

La medida quedó establecida mediante el decreto 1632, fechado este martes 11 de agosto, que completa el procedimiento administrativo para la incorporación del magistrado al máximo tribunal provincial.

Maciel ocupará la vacante que dejará Eduardo Guillermo Spuler, cuya renuncia había sido aceptada por el Gobierno provincial en diciembre de 2025 y se hará efectiva desde el 1 de septiembre. De esta manera, el 31 de agosto será el último día de Spuler como integrante de la Corte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La llegada de Maciel ya contaba con el aval legislativo. Según consta en los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo había remitido su pliego a la Legislatura a comienzos de este año y la Asamblea Legislativa prestó acuerdo parlamentario el 26 de febrero de 2026, mediante la resolución 1304.

Con ese paso cumplido, la Secretaría de Justicia impulsó posteriormente el procedimiento administrativo necesario para hacer efectiva la incorporación. El trámite contó además con la intervención de las áreas correspondientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El decreto señala que, tras el dictamen de la Comisión de Acuerdos, correspondía dictar el acto administrativo para formalizar la designación de Maciel en el nuevo cargo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución provincial.

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Finalmente, el artículo primero dispone expresamente: “Desígnase como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a partir del 1 de septiembre de 2026, al doctor Diego Luis Maciel”.

La disposición también establece que el decreto será refrendado por los ministros de Justicia y Seguridad y de Gobierno e Innovación Pública.

Lectura rápida

¿Qué se formalizó? La designación de Diego Luis Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

¿Quién es el nuevo ministro? Diego Luis Maciel será el nuevo ministro de la Corte Suprema.

¿Cuándo asumirá el cargo? Asumirá el 1 de septiembre de 2026.

¿Por qué se produce esta designación? Para cubrir la vacante dejada por Eduardo Guillermo Spuler, quien renunció en diciembre de 2025.

¿Qué procedimiento se siguió? Se remitió el pliego a la Legislatura y se obtuvo acuerdo parlamentario el 26 de febrero de 2026.

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