Salta exigió al Gobierno nacional mejorar cobros de atención médica a extranjeros no residentes

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, destacó la necesidad de que Nación mejore el sistema de cobro de atención médica a extranjeros no residentes.

Según Mangione, para lograr esta mejora, es fundamental "tener aceitado el sistema de estudios de actividad digital" y comenzar a trabajar en "un sistema nuevo, modificado, de documentación extranjera".

El ministro señaló que se han encontrado casos en los que "habían 500 personas viviendo en los mismos domicilios, en zonas limítrofes", lo que lleva a cuestionar la validez de algunos certificados de residencia.

Esta situación busca generar ventajas en los cobros que se intentan aplicar, lo que refleja la complejidad del sistema actual.

Informe de Elisa Zamora.