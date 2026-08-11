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Salta exigió al Gobierno nacional mejorar cobros de atención médica a extranjeros no residentes

El ministro de Salud Pública de esa provincia, Federico Mangione, afirmó que es necesario modificar el sistema de cobro para extranjeros no residentes.

11/08/2026 | 17:49Redacción Cadena 3

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Salud pública: urgencia en el cobro a extranjeros

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    Audio. Salta exigió al gobierno nacional mejorar cobros de atención médica a extranjeros no residentes

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El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, destacó la necesidad de que Nación mejore el sistema de cobro de atención médica a extranjeros no residentes.

Según Mangione, para lograr esta mejora, es fundamental "tener aceitado el sistema de estudios de actividad digital" y comenzar a trabajar en "un sistema nuevo, modificado, de documentación extranjera".

El ministro señaló que se han encontrado casos en los que "habían 500 personas viviendo en los mismos domicilios, en zonas limítrofes", lo que lleva a cuestionar la validez de algunos certificados de residencia.

Esta situación busca generar ventajas en los cobros que se intentan aplicar, lo que refleja la complejidad del sistema actual.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Quién destacó la necesidad de mejorar el sistema de cobro de atención médica?
El Ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione.

¿Qué se necesita para mejorar el sistema de cobro?
Es fundamental "tener aceitado el sistema de estudios de actividad digital" y trabajar en "un sistema nuevo, modificado, de documentación extranjera".

¿Cuántas personas se encontraron viviendo en los mismos domicilios?
Se encontraron casos en los que "habían 500 personas viviendo en los mismos domicilios, en zonas limítrofes".

¿Qué refleja la situación actual del sistema de cobro?
Refleja la complejidad del sistema actual y las ventajas que se buscan generar en los cobros.

¿Quién realizó el informe?
El informe fue realizado por Elisa Zamora.

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