Margarita Höhenrieder tocará con la Filarmónica de Córdoba en el Teatro del Libertador.

El Miércoles 26 de agosto a las 20 horas, la Sala Mayor del Teatro del Libertador será escenario de un concierto excepcional que reúne por primera vez a la célebre pianista alemana Margarita Höhenrieder, la Orquesta Filarmónica de Córdoba y la dirección del maestro Eugene Tzigane.

El programa abrirá con la deslumbrante Sinfonía n.º 4 “Italiana” de Mendelssohn inundará la sala con el optimismo, el ritmo y los paisajes luminosos que fascinaron al compositor en su viaje por Italia. Como cierre, el Concierto para piano n.º 4 de Beethoven, famoso por desafiar las reglas de su tiempo al inaugurar la música con la intimidad del piano solista en lugar de la orquesta, manifestando una escala humana tan sensible como devastadora.

Heredera directa de la más pura tradición pianística europea (formada bajo la tutela de leyendas como Leon Fleisher y Alfred Brendel y ganadora del Concurso Busoni), Margarita Höhenrieder llega precedida por sus aclamadas actuaciones junto a las filarmónicas de Nueva York y Múnich, y colaboraciones con directores de la talla de Claudio Abbado y Lorin Maazel.

Eugene Tzigane es un director de orquesta de gran talento y presencia magnética, aclamado por su versatilidad estilística, su claridad sonora y su singular perspectiva interpretativa. De ascendencia estadounidense-japonesa y afincado en Europa, Tzigane aporta una voz musical única a su trabajo en el podio, fusionando precisión con imaginación, tradición con un espíritu audaz.

La Orquesta Filarmónica de Córdoba es un prestigioso organismo orquestal privado que en su corta y fecunda trayectoria ha cosechado el aplauso del público y de la crítica especializada.

Tour Argentino: Córdoba (26/08), Teatro Colón 29/08 y Rosario (2/09). El tour por Argentina de Margarita Höhenrieder se completa con un concierto con el mismo programa el sábado 29 de agosto en el Teatro Colón junto a la Camerata Bariloche dirigido por Eugene Tzigane y el miércoles 2 de septiembre en el Teatro El Círculo de Rosario junto a la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario. El concierto de Rosario será dirigido por el maestro portugués Nuno Côrte-Real.

Margarita Höhenrieder se encuentra entre los pianistas alemanes más destacados de su generación. Nacida en Múnich, ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Ferruccio Busoni en 1981 y recibió impulsos artísticos decisivos gracias a sus estudios con Ludwig Hoffmann, Leon Fleisher en Estados Unidos y Alfred Brendel.

Como solista, ha actuado con orquestas de renombre como la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Münchner Philharmoniker, la Staatskapelle Dresden y la New York Philharmonic, colaborando con directores como Claudio Abbado, Lorin Maazel, Kirill Petrenko, James Levine, Riccardo Chailly y Fabio Luisi.

Una parte importante de su trabajo artístico se centra en la obra del compositor Harald Genzmer, cuyas composiciones ha estrenado en numerosas ocasiones, incluida su última composición, Wie ein Traum am Rande der Unendlichkeit, un dúo para piano y flauta interpretado con Emmanuel Pahud.

Además de su carrera internacional como concertista, Margarita Höhenrieder ha sido durante muchos años profesora en la Hochschule für Musik und Theater München y está profundamente comprometida con la formación de la próxima generación de pianistas.

En los últimos años se han publicado varias grabaciones muy aclamadas: un DVD en directo con interpretaciones de los cinco conciertos para piano de Ludwig van Beethoven en accentus music. Con el sello Solo Musica, grabó los Conciertos para piano n.º 1 y n.º 2 de Frédéric Chopin con una interpretación históricamente documentada en un piano de cola Pleyel de 1846 (2022/23), el Concierto para piano en la menor, op. 16, de Edvard Grieg (Nordlicht, 2024) y, más recientemente, Mozart & Choveaux (2025), junto con el pianista Antti Siirala y la Wiener Concert-Verein. Estas producciones documentan su variedad estilística, que abarca el repertorio clásico y romántico, así como obras raramente interpretadas.

En la próxima temporada 2026, las giras de conciertos llevarán a Margarita Höhenrieder a Argentina, con actuaciones el 26 de agosto en Córdoba, el 29 de agosto en el Teatro Colón de Buenos Aires y el 2 de septiembre en Rosario. Otros momentos destacados seguirán el 30 de octubre en Zug, el 2 de noviembre en el Musikverein de Viena y de nuevo el 11 de abril de 2027 en la Filarmónica de Berlín. Margarita Höhenrieder continúa así su carrera concertística internacional con importantes actuaciones en Europa y Sudamérica.

Eugene Tzigane es un director de orquesta de talento artístico deslumbrante y presencia magnética, aclamado por su versatilidad estilística, su claridad sonora y su perspectiva interpretativa única.

De herencia americana-japonesa y afincado en Berlín, Tzigane aporta una voz musical distintiva a su trabajo en el podio, combinando precisión e imaginación. Entre sus compromisos recientes y próximos destaca una extensa gira por Alemania y Austria con la Prague Philharmonia (PKF) y la Prague Symphony Orchestra (FOK), junto a actuaciones con la Staatskapelle Weimar, la Tonkünstler Orchestra, la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, la MDR Sinfonieorchester y la Bruckner Orchester Linz.

La crítica ha elogiado su "control hipnotizante y texturas finamente esculpidas" (Kölner Stadt-Anzeiger) y sus "interpretaciones profundamente documentadas que revelan nuevas perspectivas" (Die Rheinpfalz). Tzigane fue Director Titular y Director Artístico de la Kuopio Symphony Orchestra en Finlandia entre 2023 y 2025, donde sus actuaciones fueron descritas como "electrizantes" (Keskisuomalainen) y "impregnadas de elegancia y perspicacia a partes iguales" (BBC Music Magazine). Su capacidad para extraer tanto energía como matiz de las orquestas lo ha convertido en un director invitado muy solicitado por conjuntos de cuatro continentes, entre ellos la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, la BBC Scottish Symphony Orchestra, la Netherlands Philharmonic Orchestra y la West Australian Symphony Orchestra.

Su reconocimiento internacional se cimentó a través de importantes victorias en concursos, entre ellas el Primer Premio y el Premio del Público en el 8º Concurso Internacional de Dirección Grzegorz Fitelberg, y el Segundo Premio tanto en el 4º Concurso Georg Solti como en el 4º Concurso Lovro von Matacic. Estos éxitos dieron inicio a una carrera que comenzó con su nombramiento, a los 28 años, como Director Titular de la Nordwestdeutsche Philharmonie (2010-2014), convirtiéndose en el director titular más joven de Alemania en aquel momento. Ya sea explorando las obras de Brahms, Sibelius y Mahler o reivindicando voces contemporáneas y obras maestras olvidadas, Tzigane aborda cada partitura con una preparación meticulosa y decisiones interpretativas audaces. Su programación refleja un compromiso tanto con la excelencia del repertorio canónico como con la aventura curatorial.

Orquesta Filarmónica de Córdoba fue creada en el mes de septiembre del año 2022 y bajo la dirección del Mtro. Santiago Rojas Huespe, la Orquesta Filarmónica de Córdoba, Argentina es un proyecto independiente integrado por más de 40 jóvenes músicos residentes en la ciudad de Córdoba.

Esta iniciativa nace desde el deseo de formar un nuevo espacio cultural donde se desarrolle y comparta música de calidad generando, además, nuevas oportunidades artísticas para instrumentistas de formación profesional, con un gran compromiso y amor por la música.

La gestión y organización de esta formación está a cargo de diferentes comisiones, conformadas por los mismos músicos del elenco, precisando para su continuidad y expansión del acompañamiento y el apoyo de la comunidad. A su vez, procura devolver este apoyo a la sociedad en distintas instancias de acción social.

Con casi cuatro años de existencia, la Filarmónica se ha presentado con muy buenas críticas del público en general en las salas más importantes de la ciudad de Córdoba y del interior de la provincia, con la participación de directores invitados como el Mtro. Hadrián Ávila Arzuza (Director del Teatro del Libertador Gral. San Martín) y el Mtro. Jong Whi Vakh II (Director invitado principal de la Orq. Filarmónica de los Ángeles).

Los objetivos de este organismo incluyen la construcción de una Orquesta Filarmónica de alta calidad musical con integrantes profesionales en formación continua, que pueda acompañar a músicos solistas, tanto instrumentistas como cantantes, y agrupaciones corales, brindando un espacio para que los músicos puedan desarrollar su carrera solista; ofrecer música de calidad en sectores sociales que no tengan acceso a la música orquestal o alejados de centros urbanos; acordar convenios con distintas Orquestas-Escuelas para concretar actividades educativas y de difusión cultural de manera gratuita; ejercer una tarea artística educativa y de divulgación de la música orquestal en instituciones educativas públicas y privadas enmarcadas en los planes de enseñanza del Ministerio de Educación Provincial/Nacional.

Al ser una orquesta autogestiva, inscripta como Fundación Orquesta Filarmónica de Córdoba, el financiamiento de este proyecto proviene de membresías de particulares e institucionales del sector privado, que adhieran a la misión y objetivos de la OFC.