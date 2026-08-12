Mauro Icardi denuncia la exposición de sus hijas en video viral y critica a Wanda Nara

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) -- El futbolista Mauro Icardi expresó su indignación tras la difusión de un video en el que aparecen sus hijas llorando junto a su madre, Wanda Nara, y su abuela, Nora Colosimo. A través de un mensaje extenso, Icardi acusó a su expareja de intentar influir en las menores para que hablen negativamente de él ante las cámaras, con el fin de utilizar sus declaraciones en su contra.

En el video que ha circulado en las redes sociales, se observa a las niñas, de 9 y 11 años, manifestando su enojo mientras discuten con su madre y su abuela. En un momento, afirman que "papá no les hizo nada" y que solamente les dijo que "no se hicieran las vivas". Icardi lamentó que sus hijas sean objeto de tal exposición y que sus reacciones sean públicas: "Dos nenas expuestas a una situación que jamás deberían haber vivido, mientras su propia madre y su abuela intentan hacerlas hablar y declarar en contra de su padre".

Además, Icardi criticó a los medios de comunicación por ser cómplices en la situación, al mostrar solo lo que les conviene a ciertos intereses. "Ahora que se filtró en las redes sociales el famoso video de mis hijas llorando, quizás llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado", afirmó.

El futbolista cuestionó la atención que reciben los temas relacionados con su familia, señalando que los medios dedican "horas" a discutir su vida personal, mientras ignoran informes relevantes sobre la salud mental de sus hijas. "Nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar o de las profesionales que atendieron a mis hijas", dijo, sugiriendo que estos temas no generan el mismo interés mediático.

Icardi también dirigió un mensaje al juez Adrián Hagopian, pidiendo que priorice el bienestar de las menores. "Detrás de cada expediente hay dos nenas que necesitan adultos e instituciones que las protejan, no que las expongan", subrayó. Aseguró que continuará luchando por sus hijas, enfatizando que "MIS HIJAS NO SON UN INSTRUMENTO. NO SON CONTENIDO PARA LA TELEVISIÓN".

Al concluir su mensaje, Icardi reiteró su llamado a proteger a sus hijas y a no utilizarlas en su contra: "Son dos nenas y tienen derecho a ser protegidas. POR ELLAS VOY A SEGUIR PELEANDO HASTA EL FINAL".