El mal tiempo en el centro-norte de EE.UU. causa muertes y daños por tornados e inundaciones

FOTO: El mal tiempo en el centro-norte de EE.UU. deja muertes y daños por tornados e inundaciones

CHICAGO — Equipos de emergencia y cuadrillas de servicios públicos laboraron durante la noche del martes para despejar las carreteras de árboles y cables caídos, resultado de intensas tormentas en el centro-norte de Estados Unidos. Estas tormentas desataron tornados, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas, dejando a cientos de miles de clientes sin electricidad.

Una tragedia ocurrió en Geneva, Indiana, donde un niño de 4 años falleció tras el impacto de un árbol en una vivienda durante las tormentas. En Ohio, el gobernador Mike DeWine informó que un residente de Roseville perdió la vida durante una emergencia médica, debido a que los equipos de rescate no pudieron llegar a tiempo por las carreteras inundadas. Además, las autoridades de Portage, Indiana, están investigando si el mal tiempo tuvo relación con una explosión en una vivienda que resultó fatal.

Un rayo también hirió a 16 personas en un complejo penitenciario al suroeste de Cleveland, quienes fueron hospitalizadas, aunque se desconoce su estado actual, según el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio.

Las tormentas causaron daños en una extensa área que abarca desde Chicago hasta el oeste de Pensilvania. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que el riesgo de tormentas severas y lluvias intensas se mantendrá en el centro-norte, el valle de Ohio y los Apalaches centrales en los próximos días.

Más de 700.000 clientes se quedaron sin electricidad la mañana del miércoles en Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky, de acuerdo con poweroutage.us. Las tormentas también provocaron rescates acuáticos en varios estados, incluyendo Ohio, donde DeWine envió 40 miembros de la Guardia Nacional para ayudar en dos condados al este de Columbus.

Las sirenas de alerta por tornados sonaron en Chicago mientras el cielo se oscurecía. La actividad aérea se detuvo temporalmente en los dos principales aeropuertos de la ciudad, y las autoridades advirtieron sobre posibles demoras en los vuelos.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraban carreteras inundadas, árboles caídos sobre líneas eléctricas y viviendas con techos dañados en la zona de Chicago y en Indiana.

El meteorólogo Scott Baker explicó que el centro-norte del país estaba experimentando condiciones extremas debido a un "anillo de fuego" que traía humedad excesiva y tormentas. En Dayton, Ohio, se estableció un récord diario de precipitaciones con 5,25 cm (2,07 pulgadas), superando una marca de 1915. Se pronostica que las lluvias continuarán generando riesgos de inundación en el valle de Ohio hasta el viernes.

"No hay electricidad. Fue muy aterrador. Estábamos abajo en el sótano", relató Javid Jenkins, residente de Homewood, un suburbio de Chicago. "Estamos hechos para la nieve, no para esto". Mientras tanto, el viento alcanzó ráfagas de 99 mph (159 km/h) en Gary, Indiana, y se reportaron vientos de 80 mph (128 km/h) en otras áreas.

La situación en el centro-norte de Estados Unidos sigue siendo crítica, y las autoridades continúan trabajando para asistir a las comunidades afectadas y restaurar los servicios esenciales.