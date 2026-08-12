La orden de vacunación de Trump: un apoyo a votantes de MAHA y un arma para demócratas

FOTO: La orden de vacunas de Trump da una victoria a votantes MAHA y munición a demócratas

NUEVA YORK — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado el debate sobre la vacunación infantil con una nueva orden ejecutiva que busca modificar el calendario de inmunización, permitiendo que las vacunas se administren en dosis más espaciadas. Esta medida, que contradice las recomendaciones de expertos médicos, ha suscitado tanto apoyo como críticas en el contexto político actual.

Desde hace más de diez años, Trump ha manifestado su preferencia por que las vacunas infantiles se administren en dosis menores y en un periodo prolongado, una teoría que ha sido ampliamente desacreditada. La reciente orden ejecutiva busca respaldar esta visión, generando cuestionamientos sobre las motivaciones políticas detrás de su implementación.

La decisión podría resultar beneficiosa para Trump al atraer el apoyo de votantes del movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA), quienes abogan por una mayor flexibilidad en las políticas de vacunación. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por parte de demócratas que ven en ella una oportunidad para atacar a los candidatos republicanos en las próximas elecciones intermedias.

Una de las activistas de MAHA, Jayme Franklin, quien acompañó a Trump durante el anuncio de la orden, expresó su convicción de que esta medida beneficiará a muchas madres que buscan alternativas en la inmunización de sus hijos. Por su parte, Shaughnessy Naughton, presidenta de 314 Action, un grupo que promueve candidatos demócratas, considera que la orden de Trump es un argumento más en favor de la causa demócrata, destacando la necesidad de una atención médica basada en la evidencia científica.

A pesar del apoyo que podría generar en ciertos sectores, expertos en salud pública advierten que espaciar las vacunas podría aumentar el riesgo de que los niños contraigan enfermedades prevenibles antes de recibir su próxima dosis. Trump ha defendido su postura, insistiendo en que su enfoque se basa en sus sentimientos personales más que en evidencia científica.

Las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses considera que las vacunas son esenciales para la salud pública, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la estrategia de Trump en el panorama electoral. La economía sigue siendo la principal preocupación para muchos votantes, lo que podría restar importancia a las políticas de salud como esta.

Con las elecciones intermedias a la vista, los demócratas están aprovechando la situación para posicionarse como defensores de la ciencia y la salud pública. Candidatos como Richard Pan y Annie Andrews han utilizado la orden de Trump para enfatizar la importancia de elegir representantes que prioricen la evidencia científica en la toma de decisiones de salud.

En un contexto donde el costo de vida se convierte en un tema central, los estrategas políticos sugieren que el enfoque de Trump sobre la vacunación puede no resonar con la mayoría de los votantes, quienes ven la asequibilidad como una prioridad.