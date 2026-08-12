Alemania potencia su inteligencia ante crecientes amenazas de potencias extranjeras

FOTO: Alemania refuerza sus servicios de inteligencia ante la amenaza de "potencias extranjeras"

BERLÍN — El gobierno de Alemania ha decidido fortalecer sus servicios de inteligencia mediante la aprobación de un nuevo proyecto de ley que les permitirá actuar con mayor eficacia ante la creciente amenaza de sabotajes y ciberataques provenientes de potencias extranjeras, especialmente Rusia, así como de grupos extremistas.

El gabinete alemán aprobó esta iniciativa el miércoles, que tiene como objetivo principal robustecer tanto al Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND) como a su servicio de inteligencia interior, el BfV. Esta medida busca reducir la dependencia de Alemania respecto a la información proporcionada por sus aliados.

Históricamente, las capacidades de los servicios de inteligencia alemanes han estado limitadas en comparación con las de otros países europeos. Este enfoque se debe, en parte, a la sensibilidad del país hacia la protección de datos, un legado de las experiencias vividas bajo el régimen nazi y la Stasi en la Alemania Oriental.

La jefa de despacho del canciller Friedrich Merz, Nina Warken, enfatizó que Alemania enfrenta ataques híbridos constantes, y que depende en exceso de la ayuda de otros países, lo que la convierte en un blanco vulnerable. "Es un peligro real y muy agudo", afirmó.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, destacó que se busca transformar a los servicios de inteligencia en verdaderas entidades operativas. "Las amenazas que enfrentamos hoy requieren que nuestros servicios sean competitivos no solo con aquellos de la Unión Europea, sino también con otros aliados en el mundo", agregó.

La reforma que se propone aún necesita la aprobación del parlamento. Entre las nuevas facultades que se contemplan, se incluye el acceso a dispositivos electrónicos como laptops y teléfonos móviles, así como la capacidad de almacenar datos relevantes. Esto permitiría al BND realizar acciones más contundentes, como desactivar operaciones de sabotaje o hackeo.

Dobrindt también mencionó que los servicios podrían llevar a cabo acciones activas, tales como alterar entregas de componentes defectuosos en fábricas de drones o laboratorios de armas químicas. "Podrían incluso reemplazar explosivos por sustancias inocuas", añadió.

Este esfuerzo por reformar los servicios de inteligencia ha tomado impulso tras un reciente incidente en el aeropuerto de Leipzig/Halle, donde se encontró un dron cargado de explosivos, un hecho que ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad nacional. Aunque las autoridades aún no han determinado a los responsables, el hallazgo subraya la necesidad de una respuesta más firme ante las amenazas externas.

Las preocupaciones sobre la actividad de Rusia han sido una constante en el debate sobre la seguridad en Europa. "Estamos ante un objetivo diario de espionaje y sabotaje por parte de potencias extranjeras", concluyó Dobrindt, enfatizando la urgencia de esta reforma.