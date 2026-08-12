Trump revela que cambió de avión por alerta de seguridad en Turquía durante su viaje

FOTO: El Air Force One captado durante el desfile del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, admitió que el pasado mes de julio tuvo que abandonar de forma secreta el Air Force One para volar en otra aeronave debido a una amenaza de seguridad en Turquía. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario explicó a los periodistas tras un viaje a Ohio que "sigo las instrucciones del Servicio Secreto y el Ejército. Querían que fuera en un vuelo diferente, un avión diferente. Solo tengo que hacer lo que me dicen". Además, añadió: "Supongo que había una amenaza allí. No pregunté demasiado sobre ello. Recibo muchas amenazas".

Trump había estado en Turquía participando de una cumbre de la OTAN, donde fue captado subiendo al Air Force One ante las cámaras. Sin embargo, abandonó la aeronave en un camión de catering en el aeropuerto y se trasladó a otro avión más pequeño de la Fuerza Aérea estadounidense, de acuerdo a lo informado por el periódico The Washington Post.

El Air Force One despegó de Turquía con altos funcionarios, personal y periodistas a bordo, quienes no tenían conocimiento de que el presidente ya no se encontraba en el avión, añadió el mismo medio.