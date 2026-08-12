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Ronaldinho busca adquirir el AS Mónaco junto a un fondo de inversión

El exfutbolista brasileño se asocia con Clayton Sport para presentar una propuesta de compra del club que enfrenta una crisis económica.

12/08/2026 | 10:34Redacción Cadena 3

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Ronaldinho. FOTO NA: REUTERS/Ton Molina

FOTO: Ronaldinho. FOTO NA: REUTERS/Ton Molina

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Buenos Aires, 12 de agosto (NA) -- El exfutbolista brasileño Ronaldinho se involucra en la compra del AS Mónaco, y junto al fondo de inversión Clayton Sport, con sede en Andorra, ha presentado una carta de intención para hacerse cargo de la institución. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el club se encuentra en una grave crisis económica y busca una solución que le permita cumplir con las exigencias financieras para recuperar su estatus en la máxima categoría del básquet francés.

La propuesta fue enviada el lunes al director ejecutivo del club, Oleksiy Yefimov, e incluye la asunción de una deuda de 2,5 millones de euros relacionada con la Euroliga y la presentación de una garantía bancaria de otros cinco millones, necesaria en el marco del proceso de control financiero.

Sin embargo, el proyecto abarca mucho más que un salvataje inmediato: Ronaldinho y Clayton Sport planean invertir alrededor de 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años. Además, el brasileño podría realizar una inversión con fondos propios y desempeñar un papel activo en la estructura del nuevo proyecto, más allá de solo utilizar su imagen.

Clayton Sport es una firma de inversión establecida en Andorra, especializada en proyectos relacionados con el deporte, el entretenimiento y el estilo de vida. Entre sus inversiones se encuentra el FC Andorra, así como varios proyectos vinculados a figuras destacadas del deporte internacional.

La llegada de Ronaldinho representa una nueva opción para el futuro del club, que también está en negociaciones con el exjugador de la NBA Jamal Mashburn, quien lidera otra propuesta a través del consorcio Helen Holdings.

La situación actual del campeón francés es crítica. La Cámara de Apelación de la Federación Francesa de Básquet confirmó el 1° de agosto su no inscripción en la Betclic Élite para la temporada 2026/27, debido a que no logró presentar todas las garantías necesarias dentro de los plazos establecidos para demostrar su viabilidad económica.

Esta decisión es particularmente impactante, ya que el Mónaco se consagró campeón de Francia en junio, tras vencer 101-92 al Paris Basketball en el quinto y decisivo encuentro de la final.

El club ahora intenta revertir administrativamente su exclusión y presentará un recurso ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF). Tiene hasta el 18 de agosto a las 23:59 para presentar los fundamentos de su recurso, aunque se ha fijado el 14 como fecha límite para cerrar un acuerdo de recuperación y recapitalización.

En este contexto, la propuesta de Ronaldinho podría convertirse en el salvavidas económico de uno de los equipos más importantes del básquet europeo, que ha pasado en pocas semanas de celebrar un campeonato a luchar por su supervivencia en la élite francesa.

Lectura rápida

¿Quién está interesado en comprar el AS Mónaco?
Ronaldinho, junto al fondo de inversión Clayton Sport.

¿Cuál es la situación actual del AS Mónaco?
El club enfrenta una crisis económica y no fue inscrito en la Betclic Élite para la temporada 2026/27.

¿Qué incluye la propuesta presentada?
Asumir una deuda de 2,5 millones de euros y presentar una garantía bancaria de cinco millones.

¿Cuánto planean invertir Ronaldinho y Clayton Sport?
Alrededor de 10 millones de euros por temporada durante tres a cinco años.

¿Qué otra propuesta está en marcha para el club?
El exjugador de la NBA Jamal Mashburn también está negociando a través del consorcio Helen Holdings.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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