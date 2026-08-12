FOTO: De sentirse diferente a crear una plataforma para acompañar a chicos con dislexia

Bautista Stampone, tiene 20 años y creó Lecxico, una plataforma que busca facilitar el acompañamiento de estudiantes con dislexia y brindar herramientas a docentes y profesionales.

A los 9 años, Bautista no entendía por qué no podía leer al mismo ritmo que sus compañeros. Mientras el resto de los chicos abría los libros y comenzaba a leer, él los miraba y se preguntaba qué le pasaba. Durante mucho tiempo pensó que el problema era él y llegó a sentirse incapaz.

Hoy, a los 20 años, aquella experiencia forma parte de la razón por la que creó Lecxico, una plataforma digital pensada para acompañar a chicos con dislexia y facilitar el trabajo de docentes, instituciones educativas y profesionales.

“Yo pensé esto en Lecxico para el Bauti de hace 11 años, que capaz lloraba porque pensaba que nunca en su vida iba a poder leer”, contó Bautista durante una entrevista en el segmento Diversidad de Cadena 3.

“Pensaba que yo era el problema”

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que puede afectar la lectura y la escritura. Bautista remarca que no está relacionada con la inteligencia, aunque durante su infancia muchas veces sintió que era así.

“Yo los miraba y decía: ‘¿Por qué yo no puedo?’. Yo todavía no tenía ese conocimiento de lo que hoy era la dislexia y me sentía como un burro, como que era incapaz”, recordó.

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La frustración y la angustia fueron parte de sus primeros años escolares. El diagnóstico llegó después y le permitió comprender que no se trataba de una falta de capacidad.

Su aprendizaje también tuvo sus propios tiempos. Bautista contó que recién pudo aprender a leer en cuarto grado, acompañado por profesionales y con mucho esfuerzo.

Uno de los recuerdos que más conserva de aquella etapa ocurrió durante una visita a una fonoaudióloga junto a su mamá. “Yo le decía: ‘¿Qué me pasa? ¿Estoy enfermo?’. Y me decía: ‘No, lo que vos tenés es dislexia’”.

La respuesta, lejos de tranquilizarlo inicialmente, generó otra pregunta: “Ah, entonces sí, estoy enfermo”. La profesional tuvo que explicarle que simplemente tenía dificultades para leer y escribir.

Una plataforma que conecta a profesionales, escuelas y docentes

La experiencia personal de Bautista se transformó con el tiempo en un proyecto concreto. Léxico busca agilizar uno de los procesos que pueden resultar más complejos dentro de las instituciones educativas: adaptar los contenidos y las estrategias de enseñanza a las necesidades de cada estudiante.

La plataforma cuenta con distintos paneles destinados a profesionales, instituciones y docentes.

El profesional puede enviar las adaptaciones curriculares del estudiante a la institución. Desde allí, la información llega al espacio destinado al docente, con el objetivo de facilitar el acompañamiento dentro del aula.

Bautista conoce de primera mano las dificultades que pueden surgir cuando un docente no cuenta con herramientas específicas.

Recordó el caso de un profesor que no sabía cómo realizar las adecuaciones para él y terminaba tomando decisiones que, aunque buscaban ayudarlo, lo hacían sentir diferente.

“Me hacía las pruebas muy fáciles. Entonces yo le decía: ‘Profe, ya la terminé, ¿me podés dar la de mis compañeros?’”, contó.

La intención de Léxico es justamente evitar que esas situaciones dependan únicamente del conocimiento o de la buena voluntad de cada docente.

Tecnología para acompañar cada forma de aprender

El proyecto también avanza en el desarrollo de herramientas que permitan identificar dificultades y proponer actividades personalizadas.

Bautista explicó que actualmente trabajan junto a la Universidad Nacional de Catamarca en indicadores vinculados con las dificultades de lectura. A partir de esos datos, el sistema busca generar un algoritmo que permita determinar qué juegos y actividades pueden ser más adecuados para cada usuario.

El objetivo es que la tecnología funcione como una herramienta de acompañamiento y no como un reemplazo de los profesionales.

“Cada niño tiene su forma diferente de aprender. Algunos aprenden escribiendo, otros leyendo. Yo, en mi caso, aprendí mucho escuchando”, explicó Bautista.

La plataforma se encuentra en desarrollo y la intención es lanzar su versión completa hacia fines de 2026.

Convertir una experiencia difícil en una herramienta para otros

Bautista también descubrió que su historia no era única. Con el tiempo conoció a personas que atravesaron experiencias similares y a otras que recién en la adultez descubrieron que tenían dislexia.

Esa posibilidad de que una persona transite toda su escolaridad sintiéndose diferente sin saber por qué es una de las situaciones que busca ayudar a evitar.

“Hay gente que se entera recién de grande que tiene dislexia y que la padeció toda su trayectoria escolar”, señaló.

En su caso, el acompañamiento de profesionales como su psicopedagoga Mónica fue fundamental. También destacó el apoyo de otros especialistas y de las instituciones que se sumaron al desarrollo del proyecto.

Hoy Bautista vive en Córdoba, estudia Marketing Digital en la Universidad Católica de Córdoba y continúa trabajando en el crecimiento de Léxico.

Pero detrás de la plataforma hay una motivación que va mucho más allá de la tecnología: ayudar al niño que él mismo fue.

“A veces me emociono verlo y decir: ‘Bueno, lo logramos’”, contó al recordar sus videos de cuando tenía 9 años.

Y para quienes hoy atraviesan una situación similar a la que él vivió, tiene un mensaje claro: “Son únicos y nunca dejen de perseguir su sueño, porque si nunca dejan de perseguirlo van a llegar a lugares muy grandes”.