Día Mundial del Hijo del Medio: por qué suelen ser más empáticos que sus hermanos

FOTO: Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio.

Por Federico Albarenque

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio, una fecha que vuelve a poner en discusión si el orden de nacimiento influye en la personalidad. Un reciente estudio aportó nuevos datos al asociar a quienes ocupan esa posición familiar con una mayor predisposición a la honestidad, la humildad y la cooperación.

La investigación fue liderada por Michael Ashton y Kibeom Lee, especialistas de las universidades de Brock y Calgary, respectivamente. El trabajo se publicó en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y sus resultados fueron difundidos por el portal Live Science.

Los investigadores analizaron más de 710.000 perfiles obtenidos mediante el Inventario de Personalidad HEXACO, un modelo que evalúa seis dimensiones del comportamiento. Según los resultados, los hijos del medio alcanzaron puntajes más elevados en honestidad-humildad y agradabilidad.

Estos rasgos se relacionan con una menor tendencia a manipular a otras personas, un interés más reducido por los lujos y los beneficios materiales, y una mayor disposición a perdonar y colaborar.

Los autores plantearon que crecer entre un hermano mayor y otro menor puede obligar a negociar, compartir y adaptarse con mayor frecuencia dentro del hogar. Esa dinámica favorecería el desarrollo de comportamientos cooperativos.

El estudio también encontró una relación entre el tamaño de la familia y la cooperación: las personas con más hermanos tendieron a registrar puntajes más altos en esas características. Parte de esa asociación, sin embargo, podría estar influida por una mayor presencia de la religión en las familias numerosas.

Los resultados no permiten afirmar que los hijos del medio sean, de manera general, "mejores personas" que sus hermanos. Sí muestran diferencias estadísticas en determinados rasgos evaluados dentro de la muestra.

El impacto del orden de nacimiento sobre la personalidad continúa siendo motivo de debate científico. Investigaciones anteriores no detectaron vínculos significativos o encontraron diferencias muy pequeñas entre hermanos.

Por ese motivo, los propios autores señalaron que serán necesarios nuevos estudios para determinar si los patrones observados se mantienen en distintos contextos culturales y familiares. La amplitud de la muestra, no obstante, aporta nuevos elementos a una discusión que permanece abierta.