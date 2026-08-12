La supervivencia tras un sismo: ¿Cuánto tiempo pueden resistir las personas atrapadas?

NUEVA YORK — La capacidad de las personas atrapadas entre escombros tras un sismo para sobrevivir varía según varios factores, incluyendo las condiciones climáticas y la disponibilidad de aire y agua. Según los especialistas, si las lesiones no son severas, los afectados pueden vivir durante una semana o más, siempre que el clima sea moderado.

Los equipos de rescate suelen trabajar intensamente durante las primeras 48 horas después de un fuerte sismo, como el que ocurrió recientemente en el oeste de Colombia. Generalmente, las operaciones de rescate son más efectivas en las primeras 24 horas, y las posibilidades de supervivencia disminuyen con el paso del tiempo. Muchas víctimas sufren lesiones graves o quedan atrapadas por el colapso de estructuras.

Un caso notable es el de un adolescente y su abuela de 80 años, quienes fueron encontrados con vida después de permanecer nueve días atrapados tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón. También se recuerda el rescate de una adolescente haitiana de 16 años, que fue rescatada después de 15 días bajo los escombros en Puerto Príncipe.

Los expertos indican que las víctimas tienen más probabilidades de sobrevivir si están en un espacio libre de escombros que minimice lesiones, conocido como "espacio vacío habitable", según explica el geofísico Victor Tsai de la Universidad Brown.

Además, la disponibilidad de aire y agua es crítica. El médico de emergencias Joseph Barbera, de la Universidad George Washington, enfatiza que, aunque se puede sobrevivir sin comida durante un tiempo, la falta de agua reduce significativamente las posibilidades de sobrevivencia.

Las condiciones climáticas también juegan un papel importante; temperaturas extremas pueden afectar tanto la supervivencia de los atrapados como las operaciones de rescate. En Colombia, las autoridades han reportado que la mayoría de las muertes por el sismo ocurrieron en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, mientras que la información sobre las áreas rurales es limitada.

Recientemente, se han reportado casos alentadores, como el de una mujer de 32 años rescatada después de 36 horas atrapada en un edificio colapsado en Pereira. Barbera subraya la importancia de proporcionar atención médica a los sobrevivientes antes de ser extraídos de los escombros para evitar complicaciones por la acumulación de toxinas.

En cuanto a las recomendaciones durante un sismo, los expertos sugieren que las personas se agachen, busquen cobertura y se sujeten firmemente, a menos que estén cerca de una salida. También se aconseja buscar refugio bajo una mesa resistente o cerca de muebles que puedan generar un espacio seguro en caso de derrumbe.

Si alguien queda atrapado, debe conservar energía, racionar los recursos y estar atento a los llamados de rescate. En caso de contar con un teléfono, es fundamental conservar la batería y pedir ayuda de manera intermitente.