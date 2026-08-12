Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto, el dólar oficial se cotiza en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Este tipo de cambio es el que establece el Banco Central y es el que se utiliza para transacciones formales y operaciones comerciales. A diferencia de esto, el dólar blue, que se negocia en el mercado paralelo, presenta un valor más elevado, llegando a $1.530 para compra y $1.550 para venta.

Otra opción es el dólar mayorista, que se sitúa en $1.481.5 para la compra y $1.490.5 para la venta. Este tipo de cambio es el que utilizan las empresas e importadores, generando un efecto directo sobre los precios de los productos importados.

La cotización del dólar CCL (Contado con Liquidación), que permite a los inversores mover su dinero al extranjero, muestra un precio de compra de $1.582.5 y venta de $1.584.9. El dólar cripto, diseñado para operaciones en criptomonedas, está en $1.575 de compra y $1.579.7 de venta. Por último, el dólar tarjeta, que se aplica a las compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito, se encuentra en $1.904.5 de compra y $1.969.5 de venta.

Las diferencias entre estos tipos de cambio son significativas y reflejan la situación económica actual en Argentina. El valor del dólar blue suele ser más alto debido a la menor oferta y mayor demanda. Esto hace que muchos argentinos busquen alternativas para proteger su poder adquisitivo ante la inflación.

Los factores que afectan el tipo de cambio incluyen la política económica del gobierno, las reservas del Banco Central, el contexto internacional y la demanda de divisas. En general, la incertidumbre política y económica en el país tiende a generar una presión alcista sobre el dólar blue.