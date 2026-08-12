"No queda ninguna duda": según la querella, la pericia oficial descartó la tesis de Oscar González

En el marco del juicio por el choque en las Altas Cumbres contra Oscar González, se difundió este martes la reconstrucción digital del siniestro que le costó la vida a Alejandra Bengoa y dejó gravemente heridas a Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

Según el abogado querellante Lucas Cocha, la pericia oficial cerró el debate sobre el punto de impacto.

“La audiencia ha sido contundente, ha sido más que contundente”, afirmó Cocha a Cadena 3. El letrado, que representa a la hermana de la víctima, fue claro: el choque se produjo íntegramente en el carril que correspondía al Renault Sandero.

El punto de impacto, según la pericia

El perito judicial Ramiro Ojeda ubicó la colisión en el carril de Alejandra Bengoa. Cocha lo resumió: “Claramente ubicado en el carril que corresponde a Alejandra Bengoa. De eso no ha quedado absolutamente ninguna duda”.

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Y agregó que la tesis sostenida por la defensa de Oscar González —que el Sandero había invadido el carril contrario— fue descartada de manera absoluta.

“Los movimientos posteriores de los autos no resultan compatibles con esa postura”, explicó. Según el abogado, las huellas de arrastre del Sandero (aproximadamente 4 metros) y el desplazamiento total de unos 7 metros hacen imposible que el impacto hubiera ocurrido en el carril del BMW o en una proporción 80-20, como llegó a sostenerse a partir del relato del camionero.

“Otra hipótesis en relación a cómo sucedió el impacto, físicamente resulta imposible”, enfatizó Cocha.

Las infracciones previas no cambian el momento clave

El perito también señaló que ambos vehículos habrían cometido infracciones antes del choque: el Sandero sobrepasó con doble línea amarilla y el BMW adelantó a alta velocidad. Pero Cocha fue categórico: “No, para nada. Son momentos históricos distintos. Acá lo importante es determinar si al momento de la colisión el Sandero concurría por el carril que no le correspondía. Y aquí se ha demostrado que no”.

Pruebas que se perdieron

El abogado de la familia Bengoa también apuntó a irregularidades en el resguardo de la escena. Citó el testimonio de bomberos que afirmaron que no se protegió "adecuadamente" el lugar.

Particularmente grave, según Cocha, es la cuestión de los celulares de González: “Uno de los bomberos manifestó expresamente que González en ese momento tenía dos celulares. Se secuestró uno solo y el que se secuestró a los pocos días era un celular nuevo, recién comprado, con apenas algunos mensajes y algunos contactos. Faltaría un celular en esta investigación que resulta clave”.

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También señaló inconsistencias en la historia clínica del imputado: un informe oficial indica que no tenía lesiones graves, pero el entonces director del hospital —amigo íntimo de González— declaró que el acusado habría tenido cuatro costillas quebradas.

Qué viene

Este miércoles se escucharán peritos psicólogos y se analizarán lecturas psicológicas del expediente, así como informes médicos. Cocha anticipó que la defensa impugnó algunas de esas pericias, pero la querella considera que aportan elementos relevantes sobre la personalidad y la actuación del imputado.

Con la pericia mecánica ya expuesta, el abogado de la familia Bengoa se mostró convencido: “Absolutamente. Eso no queda ya ninguna duda al respecto”.

El juicio avanza. Quedan pocos días de testimonios y, después, los alegatos.

Entrevista de Radioinforme 3.