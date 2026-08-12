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Hallaron muerta a una mujer trans dentro de un departamento en Cerrito al 600

La víctima tenía 47 años y fue encontrada tendida en el piso de la vivienda. Investigan las circunstancias del deceso y si existió intervención de terceras personas.

12/08/2026 | 08:08Redacción Cadena 3 Rosario

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El hecho ocurrió en la zona de Cerrito al 600.

FOTO: El hecho ocurrió en la zona de Cerrito al 600.

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    Audio. Hallaron muerta a una mujer trans dentro de un departamento en Cerrito al 600

    Cadena 3 Rosario

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Hallaron a una persona sin vida dentro de un departamento ubicado en Cerrito al 600, en Rosario. El hecho fue advertido cerca de las 22.55 por un vecino de un edificio de enfrente, quien desde su balcón vio a una persona tendida en el piso y dio aviso a la Central 911.

Al llegar, los efectivos se dirigieron al departamento señalado, ubicado en un tercer piso, y llamaron reiteradamente a la puerta sin obtener respuesta. Ante esa situación ingresaron a la vivienda para verificar si la persona necesitaba asistencia y encontraron a una persona tendida en el suelo, aparentemente sin signos vitales. Una unidad del Sies llegó al lugar y una médica constató el fallecimiento.

El administrador del edificio informó sobre la persona fallecida y señaló que se trataba de una persona de 47 años que residía en el departamento junto a un hombre, del que no pudo brindar mayores datos. También se indicó que el hallazgo se habría producido luego de varios días, aunque este punto deberá ser determinado por las pericias.

El hecho fue caratulado inicialmente como muerte dudosa y tomó intervención la Fiscalía de Homicidios. El fiscal ordenó preservar la escena, convocar al Gabinete Criminalístico y al médico policial, realizar una inspección ocular y un croquis, entrevistar a vecinos y relevar las cámaras de seguridad de la zona para establecer qué ocurrió y si hubo intervención de terceros.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el departamento de Cerrito al 600?
Se halló a una persona sin vida en el departamento.

¿Quién dio aviso del hallazgo?
Un vecino del edificio de enfrente alertó a la Central 911.

¿Cuándo se reportó el hecho?
El hecho fue advertido cerca de las 22.55.

¿Dónde se localizó el departamento?
El departamento está ubicado en Cerrito al 600, en Rosario.

¿Por qué se investiga el caso?
Se investiga como muerte dudosa y se están realizando pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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