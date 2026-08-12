Hallaron muerta a una mujer trans dentro de un departamento en Cerrito al 600

Hallaron a una persona sin vida dentro de un departamento ubicado en Cerrito al 600, en Rosario. El hecho fue advertido cerca de las 22.55 por un vecino de un edificio de enfrente, quien desde su balcón vio a una persona tendida en el piso y dio aviso a la Central 911.

Al llegar, los efectivos se dirigieron al departamento señalado, ubicado en un tercer piso, y llamaron reiteradamente a la puerta sin obtener respuesta. Ante esa situación ingresaron a la vivienda para verificar si la persona necesitaba asistencia y encontraron a una persona tendida en el suelo, aparentemente sin signos vitales. Una unidad del Sies llegó al lugar y una médica constató el fallecimiento.

El administrador del edificio informó sobre la persona fallecida y señaló que se trataba de una persona de 47 años que residía en el departamento junto a un hombre, del que no pudo brindar mayores datos. También se indicó que el hallazgo se habría producido luego de varios días, aunque este punto deberá ser determinado por las pericias.

El hecho fue caratulado inicialmente como muerte dudosa y tomó intervención la Fiscalía de Homicidios. El fiscal ordenó preservar la escena, convocar al Gabinete Criminalístico y al médico policial, realizar una inspección ocular y un croquis, entrevistar a vecinos y relevar las cámaras de seguridad de la zona para establecer qué ocurrió y si hubo intervención de terceros.

Informe de Fernando Carrafiello.