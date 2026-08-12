Buscan a un psicólogo argentino desaparecido tras el devastador terremoto en Colombia
Gonzalo Galván, oriundo de Las Heras (Santa Cruz), no da señales de vida desde el lunes. Sus familiares y allegados iniciaron una campaña en redes para localizarlo.
12/08/2026 | 08:34Redacción Cadena 3
FOTO: Gonzalo Galván está desaparecido.
Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y dejó un saldo provisional de más de 200 muertos, varias personas continúan desaparecidas. Entre ellas se encuentra el psicólogo argentino Gonzalo Galván, quien reside desde hace varios años en territorio colombiano.
Según sus allegados, no lograron establecer contacto con él desde el lunes. Ante la falta de noticias, iniciaron una campaña de búsqueda a través de las redes sociales para intentar localizarlo. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el lugar exacto en el que se encontraba al momento del sismo ni sobre las circunstancias de su desaparición.
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Quién es Gonzalo Galván
Galván es psicólogo clínico, investigador y director académico. Según su perfil profesional, se especializa en integrar investigación científica, práctica clínica y gestión institucional en el ámbito de la salud mental. A lo largo de su carrera participó en programas de formación doctoral, dirección académica e investigación, y publicó más de 50 trabajos científicos. También colaboró con universidades, hospitales y equipos profesionales de distintos países.
Es oriundo de la localidad santacruceña de Las Heras.
Otros argentinos localizados
Durante la tarde del martes se confirmó que otros dos argentinos que eran buscados en Colombia habían sido encontrados con vida.
Uno de ellos es Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años, quien logró comunicarse con su familia desde el municipio de Dosquebradas. El contacto se produjo de manera fortuita: una vecina del sector salió a buscar señal telefónica, recibió mensajes con la fotografía del argentino y, al reconocerlo, le facilitó su celular.
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Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan y radicado en Dosquebradas, había perdido contacto con su familia luego del sismo de magnitud 7,4. Una vecina lo reconoció tras ver la difusión de su búsqueda y logró localizarlo.
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El otro es Carlos Ricchetti, de 56 años y residente en Pereira. Su hermana Roxana confirmó que consiguió hablar con él minutos antes de las 18, luego de horas de angustia por la falta de noticias desde el sismo. Según relató, recibió un audio en el que se confirmaba que “estaban todos reunidos y bien”.
Mientras la búsqueda de Gonzalo Galván continúa, sus familiares mantienen la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Colombia? Un terremoto de magnitud 7,4 dejó más de 200 muertos y varias personas desaparecidas.
¿Quién es Gonzalo Galván? Un psicólogo argentino que reside en Colombia y está desaparecido tras el sismo.
¿Cuándo fue el terremoto? El terremoto ocurrió el lunes, y la búsqueda de Gonzalo Galván comenzó inmediatamente después.
¿Dónde se localizó a otros argentinos? Dos argentinos fueron encontrados en Colombia, uno en Dosquebradas y otro en Pereira.
¿Por qué es importante la búsqueda de Gonzalo Galván? Sus familiares están preocupados por su paradero y han iniciado una campaña en redes sociales para localizarlo.