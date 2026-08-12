Buscan a un psicólogo argentino desaparecido tras el devastador terremoto en Colombia

Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y dejó un saldo provisional de más de 200 muertos, varias personas continúan desaparecidas. Entre ellas se encuentra el psicólogo argentino Gonzalo Galván, quien reside desde hace varios años en territorio colombiano.

Según sus allegados, no lograron establecer contacto con él desde el lunes. Ante la falta de noticias, iniciaron una campaña de búsqueda a través de las redes sociales para intentar localizarlo. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el lugar exacto en el que se encontraba al momento del sismo ni sobre las circunstancias de su desaparición.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Quién es Gonzalo Galván

Galván es psicólogo clínico, investigador y director académico. Según su perfil profesional, se especializa en integrar investigación científica, práctica clínica y gestión institucional en el ámbito de la salud mental. A lo largo de su carrera participó en programas de formación doctoral, dirección académica e investigación, y publicó más de 50 trabajos científicos. También colaboró con universidades, hospitales y equipos profesionales de distintos países.

Es oriundo de la localidad santacruceña de Las Heras.

Otros argentinos localizados

Durante la tarde del martes se confirmó que otros dos argentinos que eran buscados en Colombia habían sido encontrados con vida.

Uno de ellos es Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años, quien logró comunicarse con su familia desde el municipio de Dosquebradas. El contacto se produjo de manera fortuita: una vecina del sector salió a buscar señal telefónica, recibió mensajes con la fotografía del argentino y, al reconocerlo, le facilitó su celular.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El otro es Carlos Ricchetti, de 56 años y residente en Pereira. Su hermana Roxana confirmó que consiguió hablar con él minutos antes de las 18, luego de horas de angustia por la falta de noticias desde el sismo. Según relató, recibió un audio en el que se confirmaba que “estaban todos reunidos y bien”.

Mientras la búsqueda de Gonzalo Galván continúa, sus familiares mantienen la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.