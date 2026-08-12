FOTO: Solo un 36% de las personas con obesidad en Argentina conocen su diagnóstico

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) -- La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva. Según el reporte World Obesity Atlas 2025, elaborado por la Federación Mundial de Obesidad, el 39% de los adultos en Argentina padece esta condición.

El Ministerio de Salud del país informa que un 20,4% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años también sufren obesidad, que es la causa principal del síndrome hepato-cardio-reno-metabólico, un desafío significativo para la medicina. Este tema será el eje central del próximo Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas de la UBA.

En la previa del Congreso, que se realizará este miércoles, jueves y viernes, el Servicio de Nutrición Clínica y Metabolismo del Hospital de Clínicas presentó los resultados de la campaña Semana de la Obesidad 2026, donde se evaluaron 320 personas para identificar factores de riesgo asociados a la obesidad y sus complicaciones.

Según el informe de la Agencia Noticias Argentinas, aunque el 80% de los evaluados presentaron obesidad (28% de clase I, 24% de clase II y 27% de clase III), solo el 36% había recibido el diagnóstico de obesidad por parte de un profesional de la salud.

La Dra. Pilar Quevedo (M.N. 124.023), jefa de la División Nutrición del Hospital de Clínicas, expresó: "Casi dos tercios de las personas con obesidad detectada nunca habían sido informadas de que tenían esta enfermedad. Esto refuerza la necesidad de estrategias de detección activa como esta".

La especialista también añadió: "Con una medición simple de peso, talla y cintura a cargo de un médico clínico generalista de familia ya es posible arribar al diagnóstico y empezar a cambiar la realidad de la persona con obesidad. La detección precoz evita consecuencias asociadas".

Complicaciones de salud más frecuentes asociadas a la obesidad

El síndrome hepato-cardio-reno-metabólico, que será uno de los ejes del Congreso, describe cómo la obesidad, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica y el hígado graso metabólico están interrelacionados en un mismo proceso fisiopatológico.

En el 40% de los evaluados en el Hospital de Clínicas, se identificó un riesgo alto o muy alto de sufrir un evento cardiovascular. Además, un 36% presentaba hipertensión arterial, un 34% tenía hígado graso, un 31% osteoartrosis, y un 30% dislipemia (colesterol o triglicéridos elevados). También se observó un 19% de diabetes.

Asimismo, el 59% presentó valores elevados de presión arterial en el momento de la consulta, el 30% tenía un riesgo alto de padecer apnea del sueño y el 44% un riesgo intermedio. Además, un 35% mostró fibrosis hepática significativa.

Impacto en la calidad de vida y la capacidad física

La obesidad no solo afecta indicadores biológicos, sino que también impacta de manera significativa en el bienestar físico y emocional de las personas. En el Hospital de Clínicas, se evaluó la distribución de la grasa corporal y el estado muscular y funcional, factores clave para entender el riesgo real de cada paciente.

De esta evaluación, se determinó que el 90% presentó un riesgo cardiovascular “muy aumentado” según el perímetro de cintura. Un 10% mostró valores compatibles con sarcopenia (pérdida de fuerza y masa muscular), y en el test de funcionalidad física, 9 de cada 10 personas evaluadas tuvieron resultados alterados.

Además, mediante un cuestionario, los participantes informaron el impacto de su estado de salud en su vida diaria: el 70% refirió algún grado de dolor o malestar, el 72% reportó síntomas de ansiedad o depresión, y el 43% mencionó dificultades para caminar.

Quiénes participaron y qué se evaluó en el relevamiento

El perfil de los participantes fue mayoritariamente femenino (77%) y adulto, con una edad promedio de 54 años. Un 33% no contaba con cobertura de salud formal, mientras que un 32% tenía cobertura pública (PAMI). Además, el 62% no realizaba actividad física programada.

El circuito de evaluación incluyó antecedentes de salud, antropometría y composición corporal, presión arterial y glucemia capilar, tamizaje de apnea del sueño, cálculo de riesgo cardiometabólico global, elastografía hepática y calidad de vida percibida.

Agencia NA