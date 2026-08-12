¿Qué hacer si un perro ataca a una persona? El método para separarlo sin empeorar las heridas

Frente al incremento de incidentes graves protagonizados por perros de gran porte —muchos de los cuales involucran a niños y derivan en trágicos desenlaces—, la falta de preparación de la sociedad y de las propias fuerzas de seguridad para reaccionar ante estas emergencias quedó bajo la lupa.

Así lo advirtió Jorge Pereiro, técnico en emergencias médicas del servicio 107 y especialista en adiestramiento de canes de búsqueda y rescate, quien analizó los patrones de conducta animal, la fragilidad de los controles estatales y las medidas de prevención indispensables.

Un instinto ancestral y el riesgo en los niños

Pereiro explicó que, aunque el perro ha atravesado miles de años de domesticación a partir del lobo, no ha extinguido ciertos patrones conductuales básicos. Ante situaciones que el animal puede interpretar como amenaza o incomodidad, aflora su instinto de preservación.

"La denominación de 'perro potencialmente peligroso' no significa que el animal sea malo o agresivo por naturaleza, sino que, por su conformación morfológica, su peso y la potencia de su mordida, tiene la capacidad de producir muchísimo daño", señaló el especialista en diálogo con Cadena 3.

Respecto a la frecuencia de ataques graves hacia menores, Pereiro detalló un factor morfológico clave:

Estatura y contacto visual: los niños pequeños se encuentran a la misma altura que la cabeza del perro. Una mirada fija o frontal puede ser interpretada por el animal como un enfrentamiento directo o una agresión.

Zonas vulnerables: mientras que en un adulto las mordeduras suelen registrarse en las extremidades, en los niños impactan directamente en zonas críticas como el cuello, la cara y la cabeza.

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Prevención y tenencia responsable

Para el especialista, la solución no radica en la prohibición de razas, sino en la capacitación obligatoria de los dueños, la evaluación socioambiental antes de la adquisición del animal y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes.

Entre las medidas preventivas fundamentales, el guía de canes destacó:

Medidas de seguridad en la vía pública: salir siempre con correa y bozal transitorio, el cual no daña al animal y evita cualquier accidente.

Distanciamiento preventivo: si se transita con un niño y se aproxima un perro sin bozal, se debe alzar al menor o cruzarse de vereda de inmediato.

Conocimiento del lenguaje corporal: aprender a leer las señales de incomodidad que emite el perro antes de que desencadene el ataque.

La respuesta final: cómo separar a un perro en pleno ataque

Cuando la fase de prevención falla y el perro ya se encuentra sujetando a su víctima, las herramientas tradicionales como el gas pimienta o las agresiones físicas suelen ser ineficaces y pueden intensificar el daño.

Consultado sobre el procedimiento adecuado ante una situación crítica, Jorge Pereiro reveló cuál es el método técnico más efectivo para lograr que el animal suelte: "Para mí, lo que mejor funciona para separar al perro es estrangularlo. Hay que usar una correa, una cuerda o algún elemento resistente que no se vaya a cortar, pasarlo por el cuello y ejercer presión para interrumpir el paso de aire. Al quedarse sin oxígeno, el animal se ve forzado a abrir la boca para respirar".

El especialista aclaró que se trata de una maniobra extrema que conlleva un alto riesgo para quien la ejecuta debido a la proximidad con las mandíbulas del animal, pero constituye el recurso de mayor efectividad cuando la vida de una persona está en peligro inminente.