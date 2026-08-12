La Casa Rosada encabeza en Misiones una cumbre con gobernadores

Los gobernadores del Norte Grande se reúnen este miércoles en Posadas, Misiones, en una cumbre que tendrá como anfitrión a Hugo Passalacqua y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro busca avanzar en una agenda común regional y, al mismo tiempo, canalizar reclamos ante la Casa Rosada.

La agenda formal contempla tres ejes principales: el impacto del fenómeno de El Niño en las provincias del norte, la Estrategia Federal Energética —con especial atención a las nuevas rutas y tarifas de transporte de gas— y la definición de una marca institucional para el Norte Grande. Sin embargo, alrededor de estos puntos se acumulan otros planteos que los gobernadores vienen sosteniendo desde hace meses.

Energía, gas e infraestructura en el centro de la mesa

Uno de los temas centrales será el costo de la energía. Los mandatarios reclaman un esquema diferencial para la región y impulsan el proyecto de “Zona Cálida”, pensado para reducir el impacto de las tarifas eléctricas en los hogares del norte.

También se discutirán las condiciones del transporte de gas, las deudas que las distribuidoras provinciales mantienen con Cammesa y los recursos destinados a infraestructura. En materia vial, las provincias piden recuperar fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y cuestionan la falta de ejecución de partidas para el mantenimiento de las rutas nacionales. Algunos mandatarios analizan la posibilidad de recibir determinados tramos de rutas, aunque la mayoría sostiene que esa responsabilidad debe seguir en manos del Estado nacional, acompañada de los recursos necesarios.

Misiones, como anfitriona, sumará su propio reclamo: la extensión de la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta las costas de la provincia, una iniciativa que también interesa a Corrientes.

Una cumbre con fuerte carga política

La presencia de Santilli le otorga al encuentro una dimensión política clara. El jefe de Gabinete llega con el objetivo de recomponer el vínculo con los gobernadores y avanzar en negociaciones que exceden la agenda estrictamente regional. Del otro lado, los mandatarios buscarán obtener compromisos concretos que, según plantean, aún no se concretaron.

El bloque del Norte Grande no es homogéneo. Conviven gobernadores con buena relación con el Gobierno nacional y otros con posturas más críticas. La ausencia de Ricardo Quintela (La Rioja) será una señal en ese sentido, al igual que la eventual no participación de Gildo Insfrán (Formosa). En cambio, Osvaldo Jaldo (Tucumán) mantiene una posición más abierta al diálogo y estará presente.

La reunión se produce en un momento en el que los gobernadores redefinen su vínculo con la Casa Rosada y comienzan a posicionarse de cara al calendario electoral de 2027. Para el Gobierno, el encuentro representa una oportunidad de construir consensos provinciales necesarios para avanzar con reformas y obtener apoyos en el Congreso.