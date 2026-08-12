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KILLRAVEN: La lucha por la supervivencia en un mundo invadido por marcianos

En un futuro devastado por la invasión marciana, un grupo de rebeldes lucha por la libertad en esta novela gráfica.

12/08/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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KILLRAVEN: La lucha por la supervivencia en un mundo invadido por marcianos

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En un futuro cercano, la Tierra ha sido arrasada por una invasión marciana que ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. En este contexto apocalíptico, surge Killraven, un héroe que lidera a un grupo de hombres libres en su lucha por la supervivencia. Esta historia, que reinventa un clásico de la Marvel de los años setenta, es una obra del talentoso Alan Davis, quien aporta su visión única a un mito que ha perdurado en el tiempo.

La novela gráfica, publicada por PANINI COMICS en 2026, se adentra en un género que combina la ciencia ficción con la acción y la aventura. A través de sus páginas, los lectores son transportados a un mundo donde la resistencia humana se enfrenta a la tecnología avanzada de los invasores. La narrativa no solo ofrece un espectáculo visual, sino que también invita a reflexionar sobre la condición humana y la lucha por la libertad.

La relevancia de KILLRAVEN en la actualidad es innegable. En un momento donde las historias de resistencia y superación resuenan con fuerza, esta novela gráfica se convierte en un espejo de nuestras propias luchas. La obra de Alan Davis no solo revive un personaje icónico, sino que también ofrece una crítica a las dinámicas de poder y la opresión.

La combinación de un arte vibrante y una narrativa cautivadora hace de KILLRAVEN una lectura imprescindible para los amantes del cómic y la novela gráfica. La obra no solo entretiene, sino que también provoca una reflexión sobre la resiliencia y la esperanza en tiempos oscuros. En un mundo donde la ciencia ficción a menudo se convierte en una metáfora de nuestras realidades, esta historia se erige como un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca es en vano.

Ficha del libro:

GéneroCómics, Novela Gráfica
EditorialPANINI COMICS
Año de edición2026
ISBN9788413340845
IdiomaEspañol

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