Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 10°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 78%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el este (110°). La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvias. Los vientos del este continuarán, manteniendo la sensación de frescura en la ciudad. La humedad alta puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que indica el termómetro.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 13 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 13°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 14, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con cielo nublado. Para el sábado 15, se espera una mínima de 12° y una máxima de 14°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 16, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con cielo parcialmente nublado.