Un narco de Rosario pidió continuar un tratamiento de fertilidad desde la cárcel: "No corresponde"
El abogado Mariano Scaglia explicó a Cadena 3 Rosario el pedido para que un médico particular ingrese a tomar la muestra de Jonatan Riquelme, mientras que la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, anticipó el rechazo de la provincia.
12/08/2026 | 12:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jonatan Riquelme, un capo de la banda “Los Menores” que fue detenido en Caballito.
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Cadena 3 Rosario
El abogado Mariano Scaglia, defensor de Jonatan Riquelme, uno de los presos de alto perfil detenidos en Rosario, solicitó que un médico particular pueda ingresar al lugar de detención para realizarle una extracción de semen. Según explicó, el objetivo es continuar un tratamiento de fertilidad asistida que el detenido había iniciado antes de su arresto junto a su pareja, Yael.
"No pedí que lo trasladen. Lo que pedí es que pueda ingresar un médico particular para que retire la muestra de Riquelme una vez que la haya realizado", explicó Scaglia al móvil de Cadena 3 Rosario. El abogado remarcó que la propuesta busca evitar un operativo de traslado: "No es lo mismo trasladar a una persona, que implica medios, una camioneta, personal y demás, a que vaya un médico".
Según el defensor, el planteo fue presentado inicialmente ante el Servicio Penitenciario, pero no obtuvo respuesta. Luego recurrió a la Justicia Federal, que le indicó que Riquelme se encuentra a disposición de la Justicia Provincial por una condena. "La jueza no me dijo que sí ni que no. Le pidió al Servicio Penitenciario que le informara acerca de la factibilidad del tratamiento", señaló Scaglia. Hasta el momento, aseguró, tampoco recibió una resolución sobre el pedido.
Desde el Gobierno de Santa Fe anticiparon su rechazo a la autorización. La secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, sostuvo: "Consideramos que es muy importante concentrarse en la seguridad de la sociedad y no en las intenciones de procreación de un narco criminal". Y agregó: "Preferiría no tener que estar dialogando respecto de una autorización para este tipo de tratamientos, sino de nuevas medidas para la seguridad provincial".
Masneri también cuestionó los recursos que podría demandar el procedimiento y adelantó la postura del Servicio Penitenciario: "Tenemos que aunar a las dos fuerzas de seguridad para que salgan, probablemente coartar otros servicios de seguridad, todo para garantizar algo que no tiene que ver con un problema de salud". Finalmente, señaló que el organismo se manifestará en contra y advirtió: "Si hubiera una orden en ese sentido, utilizaremos nuestra facultad de apelación". La Justicia todavía debe resolver el planteo.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Quién es el abogado que solicita el ingreso de un médico para Jonatan Riquelme? El abogado es Mariano Scaglia.
¿Qué procedimiento se solicita para Jonatan Riquelme? Se solicita una extracción de semen para continuar un tratamiento de fertilidad asistida.
¿Qué respuesta recibió el abogado del Servicio Penitenciario? No obtuvo respuesta inicial y luego fue informado que Riquelme está a disposición de la Justicia Provincial.
¿Cuál es la postura del Gobierno de Santa Fe respecto a la solicitud? Anticiparon su rechazo a la autorización por cuestiones de seguridad.
¿Qué dijo Lucía Masneri sobre el procedimiento? Cuestionó los recursos que podría demandar y expresó que preferiría discutir medidas de seguridad en lugar de autorizaciones para tratamientos de este tipo.