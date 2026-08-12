Un narco de Rosario pidió continuar un tratamiento de fertilidad desde la cárcel: "No corresponde"

El abogado Mariano Scaglia, defensor de Jonatan Riquelme, uno de los presos de alto perfil detenidos en Rosario, solicitó que un médico particular pueda ingresar al lugar de detención para realizarle una extracción de semen. Según explicó, el objetivo es continuar un tratamiento de fertilidad asistida que el detenido había iniciado antes de su arresto junto a su pareja, Yael.

"No pedí que lo trasladen. Lo que pedí es que pueda ingresar un médico particular para que retire la muestra de Riquelme una vez que la haya realizado", explicó Scaglia al móvil de Cadena 3 Rosario. El abogado remarcó que la propuesta busca evitar un operativo de traslado: "No es lo mismo trasladar a una persona, que implica medios, una camioneta, personal y demás, a que vaya un médico".

Según el defensor, el planteo fue presentado inicialmente ante el Servicio Penitenciario, pero no obtuvo respuesta. Luego recurrió a la Justicia Federal, que le indicó que Riquelme se encuentra a disposición de la Justicia Provincial por una condena. "La jueza no me dijo que sí ni que no. Le pidió al Servicio Penitenciario que le informara acerca de la factibilidad del tratamiento", señaló Scaglia. Hasta el momento, aseguró, tampoco recibió una resolución sobre el pedido.

Desde el Gobierno de Santa Fe anticiparon su rechazo a la autorización. La secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, sostuvo: "Consideramos que es muy importante concentrarse en la seguridad de la sociedad y no en las intenciones de procreación de un narco criminal". Y agregó: "Preferiría no tener que estar dialogando respecto de una autorización para este tipo de tratamientos, sino de nuevas medidas para la seguridad provincial".

Masneri también cuestionó los recursos que podría demandar el procedimiento y adelantó la postura del Servicio Penitenciario: "Tenemos que aunar a las dos fuerzas de seguridad para que salgan, probablemente coartar otros servicios de seguridad, todo para garantizar algo que no tiene que ver con un problema de salud". Finalmente, señaló que el organismo se manifestará en contra y advirtió: "Si hubiera una orden en ese sentido, utilizaremos nuestra facultad de apelación". La Justicia todavía debe resolver el planteo.

Informe de Fernando Carrafiello.