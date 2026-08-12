Santa Fe lanzó un plan para financiar proyectos culturales: "La Provincia cede $2.000 millones"

El Gobierno de Santa Fe presentó la primera convocatoria del Régimen de Promoción Cultural, una herramienta creada por la Ley Nº 14.325 que busca impulsar proyectos culturales mediante la participación del sector privado. El programa contempla beneficios impositivos para personas y empresas que realicen aportes a iniciativas seleccionadas, ya que podrán computarlos como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La inscripción para beneficiarios y aportantes se habilitará el 15 de agosto y será íntegramente digital, a través del sitio web del Ministerio de Cultura de la Provincia. Las propuestas podrán estar vinculadas con tres ejes: Infraestructura y Patrimonio Cultural; Programación de Eventos Culturales y/o Producción de Bienes Culturales; y Nuevas Tecnologías e Innovación Cultural.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó la magnitud del beneficio y explicó que la herramienta implica una asignación indirecta de recursos provinciales. “2.000 millones de pesos, es decir, el gobierno provincial de alguna manera cede de su erario 2.000 millones de pesos para destinarlo a proyectos culturales. Es muy fuerte”, sostuvo. Según remarcó, el impacto esperado no será solamente cultural, sino también económico, por el movimiento que pueden generar las iniciativas en cada territorio.

FOTO: Santa Fe lanzó un régimen para financiar proyectos culturales.

Rueda señaló que los proyectos culturales pueden generar actividad económica y empleo y destacó que la herramienta era esperada desde hace años por el sector. “Estamos muy contentos de poder facilitar esta herramienta porque se estaba esperando hace mucho tiempo”, afirmó. Además, explicó que Santa Fe se suma a los distritos que ya cuentan con un régimen de estas características y remarcó que actualmente son pocos los lugares donde la normativa está efectivamente reglamentada y en aplicación.

La funcionaria también definió el programa como una política “contracíclica”, orientada a generar actividad en un contexto económico complejo. Según explicó, la iniciativa responde a una instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro para producir impacto económico y cultural en distintas localidades de la provincia. El mecanismo busca articular al Estado, los proyectos culturales y empresarios o particulares interesados en aportar recursos.

Uno de los ejemplos mencionados por Rueda está relacionado con el patrimonio histórico de municipios y comunas. Señaló que existen museos, asociaciones de amigos, sociedades españolas e italianas y antiguos teatros construidos por las corrientes migratorias que hoy presentan distintos grados de deterioro. “Esas asociaciones de amigos pueden hablar con empresarios de la región para pedirles que a través de esta herramienta jurídica hagan un aporte a la reparación de esa infraestructura”, explicó.

Durante la presentación, el secretario general del Gobierno provincial, Juan Cruz Cándido, destacó el consenso político que permitió convertir la iniciativa en ley, mientras que Rueda pidió que los sectores culturales puedan apropiarse del nuevo régimen. La evaluación de los proyectos estará a cargo del Consejo de Promoción Cultural, que también facilitará el vínculo con potenciales aportantes. “Todo está directamente vinculado con nuestra identidad”, sostuvo Rueda, y cerró con una definición sobre el sentido de la iniciativa: “La cultura repara”.

Informe de Fernando Carrafiello.