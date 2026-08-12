Newell's acelera por Lucas Carrizo: pagaría US$600 mil por el 50% del pase
El defensor de Huracán, de 29 años, es el elegido por Frank Kudelka. La operación contempla una obligación de compra del porcentaje restante si cumple objetivos.
12/08/2026 | 13:36Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lucas Carrizo, a un paso de ser jugador de Newell’s.
Lucas Carrizo está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Newell''s. El defensor de Huracán, de 29 años, es el elegido por la dirigencia para reforzar la defensa de Frank Kudelka, luego de que la negociación por Agustín García Basso perdiera fuerza.
La operación por Carrizo contempla el pago de 600 mil dólares por el 50% de los derechos económicos, con una obligación de compra del otro 50% si el futbolista cumple determinados objetivos. El marcador central zurdo también puede desempeñarse como lateral izquierdo y es un jugador conocido por Kudelka de su anterior etapa como entrenador de Huracán.
Carrizo llega con continuidad y fue titular en el último clásico ante San Lorenzo, en el que Huracán se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro. El tucumano disputó los 90 minutos como zaguero zurdo y fue amonestado. La intención de Kudelka es poder contar con él para el próximo partido de Newell''s ante Deportivo Riestra.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador que está a punto de unirse a Newell''s?
Lucas Carrizo es el jugador que está a un paso de unirse a Newell''s.
¿Qué equipo actual tiene Lucas Carrizo?
Huracán es el equipo actual de Lucas Carrizo.
¿Cuánto se pagará por los derechos económicos de Carrizo?
Se pagarán 600 mil dólares por el 50% de los derechos económicos de Carrizo.
¿Contra quién jugó Huracán recientemente?
Huracán jugó recientemente contra San Lorenzo, ganando 1-0.
¿Cuál es la intención del entrenador Kudelka con Carrizo?
La intención de Kudelka es contar con Carrizo para el próximo partido de Newell''s ante Deportivo Riestra.